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花蓮古蹟檢察長宿舍辦書展 呈現台灣犯罪文學創作能量
台灣犯罪作家聯會與花蓮知名在地店家「斗宅商社」合作，在花蓮縣定古蹟檢察長宿舍舉辦「不在場會客室」主題書展，展出聯會會員及國外作家出版品，讓人看到台灣犯罪文學創作能量，縣議員魏嘉彥也到場觀展，並購書支持台灣文學作品。
前年成立的台灣犯罪作家聯會，是亞洲第一個致力於犯罪文學創作、評論研究、國際交流等發展的專業組織，聯會執行主席、作家「既晴」說，檢察長是司法機關重要的執法人員，檢察長宿舍又是縣定古蹟，在這個場地結合犯罪文學推出主題書展，相當契合。
既晴說，書展以「不在場會客室」為場域主軸，除展出22款台灣、日本的文學主題書，也有聯會成員作品常設展，還特別企畫「偵探書房」一隅，以書桌、鋼筆、筆記本、墨水、放大鏡等，布置出如偵探調查的空間氛圍，給予觀者一種全新閱讀型態的想像。
縣議員魏嘉彥今天到場觀展，分享自己青少年時期熱愛閱讀知名作家倪匡的科幻小說，也當場買書支持。既晴說，台灣早在日據時代就有犯罪文學創作，近代約從1980年開始，已40多年，舉辦「不在場會客室」，讓外界看見台灣優秀的犯罪、推理小說，歡迎民眾在店內自由閱覽，也可購買。
檢察長宿舍位於花蓮市三民街與節約街口，1936年落成啟用，屋齡逾80年。48坪大建物有玄關、長廊、客廳、接待室，融合和洋風格，是花東地區最高司法機關—台北地方法院花蓮港支部唯一的歷史證據，2008年由花蓮縣政府指定為縣定古蹟，爭取經費原貌修復，為求活化，2年前由斗宅商社營運，創立「斗宅。揀茶舍」品牌，成為特色咖啡、餐飲小賣店。
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