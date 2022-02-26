精神科醫師變失智家屬 台大醫吳佳璇分享照護切身經驗

根據衛福部統計，花蓮縣失智人口推估有4400多人，門諾壽豐分院失智共照中心邀請台大精神科醫師吳佳璇，以專業醫師與失智家屬2種身分，分享親身經歷，提到失智父親因生病行為異常，在路邊撿寶特瓶的照護歷程，更讓現場聽眾感觸良多。

門諾醫院與壽豐分院失智共照中心近年來積極在花蓮衛教及宣導，喚起大眾對失智症的重視。昨邀台大精神科醫師吳佳璇現場分享「當精神科醫師變失智家屬」的切身經歷。

吳佳璇的母親罹癌過世，後來父親行為出現異常，方向感、判斷力，認知功能都下降，她知道「爸爸生病了」，並確診為失智症。當她分享父親受失智症所苦，行為異常在校園路邊撿寶特瓶，親身經歷更讓聽眾有許多感觸，其中一位陳爺爺，70歲的妹妹被確診為失智症，他得知門諾辦理講座，專程從宜蘭搭火車來參加。陳爺爺說，聽了吳醫師以身為病患家屬的分享，對於照護和陪伴更有心得。

門諾壽豐分院失智共照中心社工師林家慧說，臨床上對失智病症常見症狀歸納有5項，包括記憶力喪失足以影響生活記能、經常做的事情卻做不好、突然斷片搞不清楚時間或忘記回家的路、物品錯置像是把鑰匙放在冰箱裡、情緒行為異常變化，若發現家人出現其中2項，就應該立刻到身心科或神經內科做檢查。