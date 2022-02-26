大腦累了嗎？回想「龍貓」這張圖 測自我記憶力還剩多少

吉卜力動畫「龍貓」風靡全球，特別是主角姊妹與龍貓在大雨中，一同撐傘在公車站等候的場景，更是經典畫面之一。日本媒體「All About」最近就利用該場面，作為測試記憶的題目。

請問：回想此時撐傘的龍貓，他的雨傘是什麼顏色的？想起來後，依照你花了多久時間，得知你符合下列哪一項。

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答案：深藍色 0至10秒：腦袋很有精神 10至30秒：腦袋有些疲憊 30至60秒：腦袋相當疲憊 60秒以上或完全沒想起來：腦袋極為疲憊

豆豆龍的傘是深藍色的。圖擷取自 All About

報導分析，由於「龍貓」是極為知名的作品，許多人都至少都曾看過一遍。但看過卻想不起來，就是記憶力衰退的警訊。特別是在出社會之後，儘管接收了很多情報，但是總認為反正隨手查手機之類的就知道了，所以很多東西都是過目即忘，成為記憶力低落的元兇。

而想要維持記憶力，最好的方法，就是維持「輸出情報」的習慣。就像過去在學生時期，大家聚在一起討論課業，解釋內容給別人聽時，自己也會特別容易記住，這是因為自己在腦中整理過再「輸出」，就能夠建立長期記憶，美國普渡大學也曾經做過類似實驗，證實這個方法有效。

因此，比起一直滑手機、上網接收訊息之外，試著把看過的東西講給其他人聽，才是更能記住事情的好方法。