一秒彷彿置身國外！六大特色教堂排行出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「教堂」話題的網路聲量表現，帶您了解全台六大特色教堂網路聲量排行。

因全球新冠疫情的延燒，許多民眾已經許久沒有出國，不少網友也因此悶壞，不過國內近幾年有許多特色教堂，讓你拍照打卡彷彿一秒在國外，一起來看看網友們都推薦哪些教堂吧！

網推「這幾間」教堂超好拍 「紙教堂」適合一家大小！

觀察網友熱議的教堂，當中以南部的「高跟鞋教堂」、「水晶教堂」及「彩虹教堂」備受討論。其中，嘉義的「高跟鞋教堂」因是由多片玻璃建造而成，加上建築造型為獨特的藍色高跟鞋而聞名，因此有去過的網友表示「高跟鞋教堂好美」、「高跟鞋教堂～猶如灰姑娘的玻璃鞋」等，獲得不少好評；而台南的「水晶教堂」及高雄的「彩虹教堂」則皆是熱門的網美打卡景點，不少網友大讚「水晶教堂真的是超美的，彷彿去到了歐美國家的濱海地區一樣」、「在彩虹教堂拍超繽紛可愛的」。

網友熱議6大特色教堂網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，中部的「路思義教堂」及「紙教堂」也備受關注。其中，台中的「路思義教堂」除了是東海大學的著名地標外，也是熱門的婚紗拍攝地及戲劇拍攝場景，不少民眾表示「東海這個教堂真的很耐看」、「路思義教堂真的很美～還有聖誕節敲鐘」；而南投的「紙教堂」則是被許多家長推薦適合帶小孩去，有網友就分享「很乾淨很舒適的地方！適合一家大小」、「晚上去很漂亮」，表示除了好拍之外，還有餐點供應很方便。

而桃園的「基國派老教堂」則因是石頭建造的教堂，因此吸引許多網友討論，除了本身特別的建築外型外，加上歷史悠久，引來民眾紛紛表示「石塊建的教堂好特別」、「這間去過兩次超美的，進到裡面也很舒服，適合冥想的好地方」等，紛紛大讚。

還在為了國內旅遊該去哪裡而煩惱嗎？不妨參考網友們熱議的特色教堂，加進你的行程中吧！不過因近期疫情影響，因此還是要戴好口罩、維持社交距離，並遵守防疫規範，才能安心又安全的出遊。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》