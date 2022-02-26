熱門奶瓶排行出爐！網友熱議挑選秘訣

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「奶瓶」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大奶瓶品牌網路聲量排行，以及五大選購考量有哪些。

隨著近年網路發達，許多新生父母都會在網路分享家中嬰幼兒的成長紀錄，其中許多家長最關心的就是「奶瓶」的挑選，因此時常上網尋求相關資訊做為選購指南，而究竟哪牌奶瓶最受歡迎？挑選時又該注意哪些考量呢？

平價奶瓶網首推「小獅王」、奶瓶界也有愛馬仕？

網友熱議奶瓶品牌TOP8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的奶瓶品牌，可發現最受歡迎的「小獅王辛巴」奶瓶主打「便宜平價」、「高CP值」，因此深受許多家長喜愛，有新手媽媽就分享「小獅王真的好用，價格又不貴，奶瓶這種需要常替換的東西，不需要買到太貴」，另外也有網友表示「小獅王的配件多又便宜，寶寶不買單的話，換起來也不心疼」，並推薦給同樣精打細算的小資家長。

但有些家長網友也反倒會選擇價格較高的「貝親」及「Hegen」等品牌，並表示「奶瓶每天都要用，還是買貴一點的有保障吧」，有民眾就分享「貝親寬口（奶瓶）真的一生推，貴一點值得啦」，甚至也有網友請益「Hegen號稱奶瓶界愛馬仕？求問真的值得嗎？」，引來民眾回應「預算夠的話可買，真的長得超好看，每天餵奶看了也開心」、「不只顏值高，先生餵起來也覺得比其他牌子好用」等。

爸媽首重奶瓶「清潔問題」，材質也成考量

熱議奶瓶選購考量TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

綜觀家長網友在選購奶瓶時的考量，可發現奶瓶「口徑的大小」意外成為討論焦點，其中有民眾就發問「寬口奶瓶vs一般奶瓶的選擇」，並表示兩者各有優點難以挑選，其中大部分網友都推薦「寬口好用，好倒奶粉、好清洗就贏一半了」、「寬口真的好洗很多，買了不會後悔」等，但也有一派民眾表示「其實差異不大吧，我都混著用，外出帶標準（一般）奶瓶比較輕巧」，推薦父母可兩者試用後再評估。

除此之外，針對「材質」的考量，新手爸媽也有不同想法，日前有網友就表示「塑膠奶瓶比較便宜，但又怕塑化劑」，引發民眾熱議，其中一派的家長網友回應「真的要買玻璃，貴一點也沒關係，寶寶天天喝，用塑膠的我才不安心」、「塑化劑太可怕了，能少用塑膠製品就盡量少用吧」，但也有民眾認為「奶瓶汰換率高，用塑膠經濟又實惠」，並表示奶瓶一定都有通過耐熱測試，父母應是無需太過擔憂。

新生兒的出生往往讓父母手忙腳亂，新手爸媽在挑選奶瓶時，不妨參照上述的品牌排行及選購考量，為寶寶挑選一個合適的奶瓶，陪寶寶一起快樂成長！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》