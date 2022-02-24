電子煙釀肺傷害已6例通報 年齡最小僅16歲

電子煙、加熱菸等新興菸品猖獗，行政院今年1月13日通過《菸害防制法》修正草案，朝將全面禁止電子煙。然而，年輕人使用電子煙比例逐年提升，甚至還造成肺傷害。根據國民健康署統計，近2年已有6例通報疑似電子煙肺傷害個案，其中年齡最小只有16歲。

國健署2020年2月起成立「疑似電子煙相關肺傷害個案處置參考流程」，截至2021年9月共接獲6例通報，經過專家會議討論，有3例為使用電子煙造成肺傷害之高度可能個案，年齡為16歲男性、56歲男性、23歲男性。

其他3例，22歲女性為使用電子煙加重可能個案，42歲男性、31歲男性為誘發氣喘之可能個案。使用電子煙的時間介於半個月至4年期間，5位併用紙菸，1位停用紙菸。

國健署菸害防制組組長陳妙心指出，根據109年大專校院學生健康行為調查發現，大專生紙菸吸菸率為5.4%相較107年5.2%略升，電子煙使用率從107年2.5%竄升至5.4%，增幅超過2倍。而紙菸使用率男性8.9%、女性1.9%，電子煙使用率男性7.5%、女性3.2%，大專女學生電子煙使用率高於紙菸。

大專生使用電子煙的原因，以「口味選擇多」為主，占30.9%，其次是「不想要有菸味」（29.6%）、「同儕影響」（28.9%）及「感覺健康危害較低」（24.9%），顯示電子煙正在危害年輕族群。

柚子小兒科診所院長陳木榮表示，菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等疾病的主要風險因子，國人十大死因都與吸菸有關，每年至少2萬人死於菸害，平均每20分鐘就有1人因菸害失去生命。

陳木榮說，菸煙中有超過7千種化學物質，其中93種成分為致癌及有害物質，當中有15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」。尼古丁恐讓大腦對其他物質更容易成癮，包括酒精、藥物甚至毒品等，且青少年正值大腦發展重要階段，使用菸品恐造成大腦永久傷害，包括情緒不穩、注意力不集中、學習能力降低等。

陳木榮指出，電子煙含有丙二醇、甘油、尼古丁與其他化學品，經研究發現，煙油含有超過41種有害、有毒致癌物質等。部分標榜草莓、香草口味的電子煙，添加的食用香料、香精等雖然能吃，但不代表能吸，因煙油添加物缺乏呼吸毒理測試，但年輕人存在誤解，甚至還稱電子煙是「果汁條」，令人擔憂。

統計發現，大專生校園二手菸暴露率由107年47.0%上升至109年48.8%，相當於每2位學生就有1位在校園中遭受到二手菸的危害，主要暴露場所以「吸菸區」為主（34.6%），其次為「校門口」（23.7%）及「校園空曠處」（18.2%）。

世界衛生組織（WHO）表示，許多標榜無尼古丁的煙油，其實都測出含有尼古丁，且全球每年約120萬人因二手菸死亡，其中15歲以下的兒童和青少年為6萬5000人。陳木榮說，若家長在家抽菸，二手菸、三手菸會留存在沙發、地毯超過半年，恐造成兒童認知能力缺損、氣喘、中耳發炎等，甚至恐釀新生兒猝死。

研究發現，吸菸者比不吸菸者更可能發生新冠肺炎重症、死亡，且電子煙也無法戒菸，最後恐變成傳統煙和電子煙併用。

國健署長吳昭軍表示，《菸害防制法》修正草案已函請立法院審議，此次修法擴大禁菸場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所列為全面禁菸場所，避免孩童在生活中接觸菸品。

教育部綜合規劃司副司長王明源表示，去年8月31日已修訂各級學校菸害防制實施計畫，將新興菸品防治列入工作項目，也支持《菸害防制法》修正案，包括禁菸年齡提高到20歲、各級學校列為禁菸場所，未來將與國健署、社家署及各級學校持續努力。

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