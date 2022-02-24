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雲林育幼院童寫信求助「想要車」 企業霸氣捐1輛圓夢

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林大埤一家育幼院童手寫信向縣議員邱世文求助，希望能有一輛多人座車，完成跟同學一起遊玩的心願。記者陳苡葳／翻攝
雲林大埤一家育幼院童手寫信向縣議員邱世文求助，希望能有一輛多人座車，完成跟同學一起遊玩的心願。記者陳苡葳／翻攝

雲林大埤一家育幼院童，寫信向縣議員邱世文求助，希望社會能幫助院童完成想要一輛多人座車的夢想，彌補無法一起出遊或參加活動的缺憾，經多次奔走，育幼院今獲建設公司捐贈8人座車，院童笑得合不攏嘴；另雲林郵局透過i郵箱，送驚喜給偏鄉學子，滿足求學所需。

「我好想跟朋友一起搭車看風景⋯」看似簡單平凡的心願，對育幼院童來說，卻是長年難以達成的心願，邱世文說，日前收到院童的手寫信，讀後內心滿是不捨，經過媒合，上築晴樂建設公司總監魏子涵一口答應捐贈市價80萬元的8人座車，幫院童達成願望。

魏子涵今天將車鑰匙交給院方，許願的院童一起見證，開心直呼「太棒了！我們終於可以一起製造回憶！」魏子涵說，近年物價齊漲，建材材料也是，感同身受社會、家庭都存在著無形壓力，「但愛心不是秤斤論兩」能力所及幫孩子圓夢，把壓力變成動力，未來希望還能為孩子做更多事。

雲林郵局今天也化身圓夢天使，透過i郵箱寄出46份許願箱給古坑水碓國小學童，收到禮物的學童們無不驚呼「這是我一直很想要的文具嗎！」更貼心的回應「謝謝郵差叔叔幫我們圓夢！」

雲林郵局局長李英傑說，這次聽聞水碓國小校長吳國誠訴說學童心願，郵局思考翻轉過去直接送禮物到學校的形式，利用i郵箱24小時交寄、取件物品特點，準備46盒許願箱寄到設在水碓國小的i郵箱交寄點。

禮物今天送達學校，由學童親自操作i郵箱取出，大家驚喜連連，直喊「感到受不同以往的收禮心情！」，郵局另贈送一批課外書籍給學校圖書館，助學童培養閱讀習慣。

雲林大埤一家育幼院獲在地建設公司捐贈一輛8人座車，院童開心試乘。記者陳苡葳／翻攝
雲林大埤一家育幼院獲在地建設公司捐贈一輛8人座車，院童開心試乘。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑水碓國小校長吳國誠致贈感謝狀（右）答謝雲林郵局，局長李英傑（左）代表接受。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑水碓國小校長吳國誠致贈感謝狀（右）答謝雲林郵局，局長李英傑（左）代表接受。記者陳苡葳／翻攝
雲林大埤一家育幼院獲在地建設公司捐贈一輛8人座車，院童開心與新車合影。記者陳苡葳／翻攝
雲林大埤一家育幼院獲在地建設公司捐贈一輛8人座車，院童開心與新車合影。記者陳苡葳／翻攝
雲林郵局準備46份許願箱送給古坑水碓國小全校學童。記者陳苡葳／翻攝
雲林郵局準備46份許願箱送給古坑水碓國小全校學童。記者陳苡葳／翻攝

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