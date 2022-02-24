等不到解封 台灣慘遭國際郵輪市場拋棄、今年恐無船進駐

歷經長達七個月的停航，「探索夢號」郵輪好不容在去年底正式復航，不過卻因買氣慘，再加上母公司財務出狀況，導致探索夢號只能停駛，如今又傳出法國六星級龐洛(Ponant)郵輪，原本向交通部申請5月在台首航等計畫，卻因遲遲等不到核可，已決定放棄台灣市場，改部署澳洲，公主郵輪藍寶石公主號原規畫5月在台啟航，也因等不到核可，已在官網宣布首航要在美墨地區。

業者直言，台灣原本是亞洲第一個開放郵輪復航的國家，但當各國都在復駛郵輪之際，台灣卻落入沒有郵輪的窘境，影響很大，最痛心的恐怕是基隆市長林右昌和高雄市長陳其邁了。

實際上，前年因為台灣疫情控制得宜，探索夢號的復航，也讓它成為亞洲第一個復航的郵輪公司，也讓台灣受到全球矚目，關心郵輪復航狀況，不料今年第一季，當各國的郵輪都在復航之際，全球郵輪復航率甚至達到七成，台灣卻落入沒有郵輪的窘境。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，前年探索夢號剛開始復航的時候，全世界的郵輪都想要進來台灣，包括皇家加勒比、ＭＳＣ地中海郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪等，都有提出申糗，不過由於前年底台灣爆發本土疫情，隨後去年五月又進入三級警戒，申請案件就被擱置，好不容易去年底探索夢號復航，龐洛郵輪、公主遊輪也隨之提出申請。

不過游國珍證實，日前受到法國方回函，提到因為台灣申請核可的時間點不明確，所以確定龐洛郵輪不來了，今年第二季、第三季改在澳洲部署；另，公主遊輪藍寶石號雖然還在遞件中，但卻已在官網宣布6月25日要在美墨地區首航，由於公主遊輪目前正在新加坡裝配中，如果今年三月沒有核可的話，等同於台灣今年將完全沒有郵輪。

游國珍直言，這影響其實蠻大的，畢竟郵輪對台灣的經濟產值很大，一艘中型的船，可以搭乘兩、三千人，等同十架大型飛機的乘載量，不僅可以帶動本土觀光，還有港口稅收、台灣農特產品運補等，吃的用的都可以帶來營收，這也是為什麼全世界各國港口都在投注預算做郵輪碼頭。

游國珍也提到，基隆港的旅運大樓花了45億元，預定今年六月要完工，但現在沒有郵輪要進來，一開張馬上就變成蚊子館，更何況沒有旅客上下船，又要怎麼招商，最後只好變成像高雄港旅運大樓那樣做無人機的舞台，實在是蠻可惜的。

游國珍表示，不解為什麼整個申請流程要這麼久，花了一年的時間都還沒有核可，政府的行政效率確實比較差一點，沒有郵輪進駐台灣的結果，最痛心的恐怕是基隆、高雄的兩位市長。

游國珍強調，當所有國家都在準備郵輪的時候，政府其實應該要長久規劃，不要只看跳島旅遊，畢竟台灣的地理位置很棒，港埠設施也不錯，可以把基隆港打造成前進東北亞的樞紐，高雄港則是前進東南亞的樞紐。