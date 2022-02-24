西濱彰化段區間測速明天重啟 3月1日開始違規開單

台61線彰化段區間測速從前年4月15日因系統時間準確性出問題，暫停設備使用至今，當時開出3千多張罰單遭撤銷，交通部要求區間設備資安檢測後才能重啟。此路段設備近日通過法定度量衡檢定及資安檢測，縣府核准明天（25日）恢復運作，並在3月1日開始執法。

彰化縣警察局交通隊指出，當初設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，為避免重蹈覆轍，這次設備改善計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定(NTP)連線同步功能外，警察局要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，即不會開單舉發，另系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。

彰化縣警察局在台61線北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間，全長近9公里建置區間測速系統，從2020年3月2日起開始實施取締超速違規，卻有民眾在車友臉書反應騎乘大型重機行經彰化段時，區間測速設備舉發超速，經核對行車記錄器顯示時間與系統記錄時間不同，質疑警方測速設備有精確性問題，因廠商無法提出合理公正的紀錄資料佐證，為避免民眾權益受損，警局撤銷3千多張罰單。

警察局事後也向廠商提告求償，廠商去底底已賠償144萬8千多元，因仍在保固合約期間，這次相關的檢驗及修復費用也是廠商支出。