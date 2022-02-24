228連假墾丁訂房約八成 警方估湧5萬遊客備戰交通
228連假將至，屏東墾丁核心地區旅宿訂房率到今天上牛約八成，雖未達旅宿業期盼大假日近滿房的「高標」水準，不過警方預估南下恆春半島遊客約5萬人次，屏南地區省道各交通瓶頸塞車難免，枋寮、恆春警方分別規畫縝密交通疏導措施，籲請民眾行車保持耐心，盡量避開連假首日上午南下路段和後兩天下午北返的大量車潮。
枋寮警方表示，省道台1線枋寮至枋山段連接南下台東及墾丁車潮，大假日車流量倍增，將於台1線436公里（水底寮五岔路口）到445.5公里（嘉和路口）段，視車潮調撥車道，首日上午將北上車道調撥予南下車輛使用；預計後兩兩北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用。
為避免汽機車爭道，警方將在台1線北上進行汽機車「實體分隔交通錐」，實施路段分為兩段，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加警示燈，形成實體分隔，避免汽車違規行駛機慢車道造成用路人不便。
恆春警方從訂房率預估將有5萬遊客湧入恆春半島，墾丁大街於25日至28日每天下午4時至晚上10時，視人潮採「人車分流」防疫管制，於易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段部署紐澤西護欄及交通錐，南下車潮預計由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉南下。
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