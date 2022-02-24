228連假墾丁訂房約八成 警方估湧5萬遊客備戰交通

228連假將至，屏東墾丁核心地區旅宿訂房率到今天上牛約八成，雖未達旅宿業期盼大假日近滿房的「高標」水準，不過警方預估南下恆春半島遊客約5萬人次，屏南地區省道各交通瓶頸塞車難免，枋寮、恆春警方分別規畫縝密交通疏導措施，籲請民眾行車保持耐心，盡量避開連假首日上午南下路段和後兩天下午北返的大量車潮。

枋寮警方表示，省道台1線枋寮至枋山段連接南下台東及墾丁車潮，大假日車流量倍增，將於台1線436公里（水底寮五岔路口）到445.5公里（嘉和路口）段，視車潮調撥車道，首日上午將北上車道調撥予南下車輛使用；預計後兩兩北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用。

為避免汽機車爭道，警方將在台1線北上進行汽機車「實體分隔交通錐」，實施路段分為兩段，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加警示燈，形成實體分隔，避免汽車違規行駛機慢車道造成用路人不便。