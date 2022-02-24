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影／土石流威脅一度封閉 南橫勤和至復興段恢復通行

聯合報 / 記者張鳳儀游昌樺／即時報導
台20線（南橫公路）勤和至復興路段，昨（23）日因發生土石流實施預警性封閉。圖／甲仙工務段提供
台20線（南橫公路）勤和至復興路段，昨（23）日因發生土石流實施預警性封閉。圖／甲仙工務段提供

連日大雨，台20線（南橫公路）勤和至復興路段昨（23）日因發生土石流實施預警性封閉，於今（24）日上午5點保全朝巡確認鋼便橋便道無狀況後，上午6點正常開放通行。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，因玉穗溪水文狀態目前仍尚未穩定，昨天短期鋼便橋雖通過單日降雨量超過50mm及部分土石流下沖考驗，但為維護用路人安全，仍啟動緊急預警性封閉作業；建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，鋼便橋通行期間，也請用路人配合交管人員指揮及指示牌面通行。

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