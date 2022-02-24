政院通過駕駛未停讓行人罰6千 嚴重超速下修20公里

行政院會今天通過交通部「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，除提高車輛未暫停讓行人優先通過罰鍰，從3600元提高到6000元，也增訂多項致人死傷吊銷執照；嚴重超速行為從現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里。

「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」通過修正19條、增訂2條，修正重點為「未停讓行人罰責」、「修正違規記點制度」及前已送立法院惟因屆期不續審之草案包括「速度管理」、「駕駛人管理」、「車輛管理」等共五大部分。

未停讓行人罰則部份，擴大範圍到汽、機車駕駛人行近「其他依法可供行人穿越之交岔路口」，不暫停讓行人先行通過之罰則；提高車輛未暫停讓行人優先通行罰鍰到6000元。

提高記點方面，提高汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙先行通過者，從目前記違規點數1點提高到2點。

另增訂汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙先行通過者，或致人受傷或死亡者，需參加道路交通安全講習。

若汽、機車駕駛人行經行人穿越道或行人可通行之交岔路口，不暫停讓行人、攜帶白手杖或視覺功能障礙先行通過，因而致人受傷或死亡者，罰鍰加倍，最高處3萬6000元罰鍰，致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

這次修法也同步修正違規記點制度，包含延長記點累計期間，依對行車秩序及交通安全危害程度，記違規點數一點至三點；另延長違規點數累計期間、增加累計違規點數及吊扣駕駛執照期間。

同時提升修法時效性，增訂應記違規點數之條款、點數及其通知程序；即時告知預警導正等，增訂講習可扣抵違規點數之規定，駕駛人1年內記違規點數達6點者得自費申請參加道路交通安全講習，完成後扣抵2點，1年內以1次為限。

另外，國際上均把「速度管理」列為提升道路安全關鍵因素，將嚴重超速之規定由現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，以提升道路交通安全。

車輛管理方面，為使古董車活動帶動產業發展，除研訂古董車認定標準、核發專用牌照、安全檢驗及行駛道路等配套措施外，並配合增訂領用古董車專用牌照不依規定之時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照之規定。

另也增訂尾燈、煞車燈、倒車燈、方向燈、後霧燈、第三煞車燈、輪廓邊界標識燈污穢不予清潔或為他物遮蔽，致影響正常辨識，及裝置不合規定音調喇叭之罰責。