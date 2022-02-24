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228連假台南虎頭埤推出黃花風鈴木、木棉花與優惠吸客
知名景點台南市虎頭埤黃花風鈴木與木棉花正在湖畔搖曳著，228連假虎頭埤風景區管理所推出「三天壽星免費入園」優惠，明天26日起三天壽星出示本人身分證件即可免費入園，「邀請壽星們來台灣第一水庫留下燦爛回憶」。
虎頭埤管理所主任陳宏田表示，因應中央防疫規定，虎頭埤管理所表示，連假期間多舉辦「非聚眾性演出活動」：每天兩場街頭藝人音樂演出，園區內設有小農攤位，由當地特色攤商共同行銷在地產品，方便遊客攜回與家人分享。
虎頭埤風景區也配合政府五倍劵推出振興入園優惠方案，優惠至4月30日，憑振興券入園，每車原價360元 可200元4人以內入園。踩天鵝船原價每小時200元買一送一。
市府觀旅局長郭貞慧表示，涼爽春季是露營的好季節，虎頭埤風景區不僅可以露營，也適合釣魚、騎乘單車、健行、踩船、搭乘太陽能船遊湖等戶外體驗，環湖欣賞百花齊放的春季風光。
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