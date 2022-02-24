228連假台南虎頭埤推出黃花風鈴木、木棉花與優惠吸客

知名景點台南市虎頭埤黃花風鈴木與木棉花正在湖畔搖曳著，228連假虎頭埤風景區管理所推出「三天壽星免費入園」優惠，明天26日起三天壽星出示本人身分證件即可免費入園，「邀請壽星們來台灣第一水庫留下燦爛回憶」。

虎頭埤管理所主任陳宏田表示，因應中央防疫規定，虎頭埤管理所表示，連假期間多舉辦「非聚眾性演出活動」：每天兩場街頭藝人音樂演出，園區內設有小農攤位，由當地特色攤商共同行銷在地產品，方便遊客攜回與家人分享。

虎頭埤風景區也配合政府五倍劵推出振興入園優惠方案，優惠至4月30日，憑振興券入園，每車原價360元 可200元4人以內入園。踩天鵝船原價每小時200元買一送一。