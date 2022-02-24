守護失智者良醫師生檔曹汶龍、宋思權 推廣AD8失智篩檢

台灣邁入高齡化，失智老人逐年增加，嘉義縣75歲大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，去年照護92歲失智老母親過世，他將對母親思念，化為照護失智者大愛，接受國衛院委託展開失智田野調查，他在國防醫學院任教學生:嘉市知名神經內科醫師宋思權，推廣AD8失智篩檢，熱心公益，獲選台灣醫療典範獎得主，這對醫師師生檔有如守護失智者天使。

曹汶龍是失智症權威醫師，照護失智老母親，常在臉書貼與老母親互動影片，用醫護「身教」教民眾如何照護失智長輩，去年7月23日，曹汶龍母親安祥辭世，他跪母親床前，含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！影音貼臉書，感動親友學生網友。

曹汶龍說，失智無法延緩，面對失智長輩要如照顧小孩，表情柔和，「你對他笑，他就對你笑」，讓失智長輩活得尊嚴快樂。曹汶龍成立溪口鄉失智者互助家庭，縣長翁章梁、立委陳明文日前由衛生局長趙紋華陪同參觀大讚。

嘉縣市老化比例高，國家衛生研究院失智症流行病學，在嘉縣市抽樣百餘個個案，委託曹汶龍調查，曹看完門診帶護理人員家訪，最近慈濟大愛電視台將推出年度大戲，以曹汶龍照護失智者為核心，出版社也結集他臉書發文成冊。

宋思權表示，38年前，當時青澀實習醫師的他，初次親澤剛自英倫學成歸國三軍總醫院神經科主任曹汶龍，老師風度翩翩、溫文儒雅、如沐春風，因為仰慕，所以選擇神經科當終身志業，從老師學習，不只是神經科專業，更是以人為本、視病猶親、人文體現！

宋思權說，「這是我從老師學習到最大資產，也成為我在嘉市行醫30餘年動力！老師推廣AD8失智篩檢一條龍周到、細膩與同理心：讓我充份學習，且藉著身為國川美妙教育事務基金會董事長機會，2014年將全嘉市社區老人都篩檢一遍，嘉市衛生局造冊列管追蹤與後續關懷。」