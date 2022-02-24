立委籲先轉換後懲處 勿讓程序時間影響移工工作權
立委邱顯智上午在立法院舉行「遲來的正義不是正義—先轉換後懲處，勿讓程序時間助資為虐」記者會，越南移工指伊莎貝爾長期以來許多違法或違約的作為，已讓移工累積了非常多的怨憤。因而引發抗爭、告訴，移工要求轉換。對此伊莎貝爾資方挾「轉換同意權」，要求移工放棄告訴。為避免移工轉換過程的調查、處分及文書往返時間，影響移工工作權，要求勞動部盡速讓權利已被侵害的移工轉換。對正式備案的解僱請求移工（即無協議調動）進行先轉後罰，確保有爭議的移工不受到行政程序的侵害。
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