米的種類這麼多怎麼挑 研究人員推薦這三款

國產新米正陸續上市，農委會台南農改場推薦「台南14號」、「台南16號」及「台南19號」，滿足消費者不同需求。

台南場表示，歷年來研發育成各式優良水稻品種，可以滿足各種不同的消費需求。糙米專用品種「台南14號」烹煮時免浸泡，糙米飯即有軟Q口感，是著重營養、養生的最佳選擇。

台南場表示，全國米質競賽及晶饌米獎冠軍米種的台版越光米「台南16號」，米粒晶瑩剔透，米飯口感柔軟Q彈，冷飯特別可口清爽，是做壽司及年夜飯的絕佳選項。口感香甜的優質香米「台南19號」，讓消費者、滿室芬芳。

消費者台南場，選購食米時，消費者可以依照產品標示內容作為選購的參考，先看清楚標示內容，例如品名、產地、碾製日期、保存期限及品質規格，再選購符合自己需求的食米。最重要的是，食米開封以後，應該要放置在乾燥、低溫處，如果短期無法食用完畢，則應該存放在冰箱冷藏，保持新鮮度，延長最佳賞味期限。