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228連假遇上好天氣恐現出遊人潮 省道易塞路段一次看

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。圖/公路總局提供
公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。圖/公路總局提供

本周末就是228連假，又剛好碰上好天氣，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，其中觀光旅遊車潮將於2月26日至2月27日上午湧現，返回工作地車潮則預估從2月27日下午開始至2月28日。

公路總局也提出6條主要城際道路易壅塞的路段及時段，建議民眾可避開壅塞時段上路，分別是：

1.台9線蘇花路廊，南下2月26日5-12時；北上2月27日15-20時及2月28日11-18時。

2.台9線南迴公路，屏東往台東方向2月26日10-15時；台東往屏東方向2月28日12-19時。

3.台1線水底寮至楓港路段，南下2月26日10-17時；北上2月27日15-19時及2月28日13-19時。

4.台61線鳳鼻至香山路段，南下2月25日17-19時及2月26日8-13時；北上2月27日16-21時及2月28日16-19時。

5.台61線竹南路段，南下2月26日10-13時；北上2月27日及2月28日15-21時。

6.台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日9-14時；北上2月27日16-19時。

公路總局也提到，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道及台18線中埔交流道等，預估連續假期會有車多壅塞情形。

此外，重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆~瑞濱路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段，預估於連續假期3天皆有車多壅塞情形發生，台2線萬里~大武崙路段、台3線大湖路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線墾丁路段，預估連續假期前2天有車多壅塞情形。

公路總局也提醒，二二八連續假期適逢武陵農場櫻花季，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，無通行證之車輛禁止進入中124線，欲前往武陵農場賞櫻的民眾，可先行至公路總局網站查詢各項疏運措施及交通方式。

公路總局說，二二八連續假期公路客運預售票已於1月25日起陸續開始販售，截至2月23日止，西部及東部國道客運皆尚有8成空位，請民眾多加利用。

以上相關疏運資訊，民眾均可至公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。

公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。圖/公路總局提供
公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。圖/公路總局提供
公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。圖/公路總局提供
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