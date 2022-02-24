新生兒剩15萬...國內婦產3學會擬友善孕產白皮書救生育

台灣生育率雪崩式下滑，根據內政部統計，2021年全年新生兒出生數為15萬3820人，相較2020年的16萬5249人，減少1萬1429名，再創歷史新低。台灣母胎醫學會、臺灣婦女健康學會、亞太母胎醫學基金會等日前舉辦少子女化對策論壇，將凝集友善孕產方案共識匯集為白皮書，供行政單位未來政策考量。

林口長庚副院長賴瓊慧表示，生育率下降婦產科醫師最有感，長庚醫院創院45年以來，歷經人口生產數最高至最低，過去全國曾1年43萬名新生兒，到去年整年全台僅15萬新生兒，除醫療外應有其他社會問題待解決。

台灣母胎醫學會理事長、中國附醫高危險疑難妊娠暨母胎醫學中心副院長周明明表示，醫學進步下，女性40歲、45歲沒有高血壓、糖尿病或甲狀腺疾病等，多半可以平安順產。但通膨時代薪資難提升，父母皆需外出工作情況下，政府應有良好托育政策及補助。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，相較韓國發放結婚基金、住房及生育補助，台灣婚育補助不足，難增加年輕人結婚生子誘因，另也應建立友善職場環境，例如透過減稅等獎勵方式，避免孕婦遭排擠，讓女性願意提早生產，避免到高齡、額外花費不孕症治療。

台北長庚婦產部副教授級主治醫師蕭勝文表示，未婚女性流行凍卵，或改養貓、狗寵物，若生產環境友善，應可讓生育率止跌。此外人工生殖法也應解禁，讓想生小孩且有能力者可以生。榜生婦幼診所院長鄭忠政認為，經濟自由、教養自由及友善醫療環境缺一不可。

人口學者、中央研究院社會學研究所副研究員鄭雁馨以生育數據及文化角度剖析，現代男女因人生規劃晚婚、延遲生育，高齡女性碰到婚姻擠壓，相較同齡男性找更年輕女性婚配，大齡女更難找對象、結婚率更低，以及碰上傳統價值觀等問題，若社會不斷提醒高齡女性難孕產，恐再增女性焦慮，人口政策應將女性角色轉變納入思考。

營造友善孕產環境中助產師也佔重要角色，台灣助產學會理事長高千惠表示，男女思考方式大不同，在孕期期間，若太太抱怨懷孕不舒服，先生起初會難以理解，透過教育課程，讓先生了解太太身心變化；在產前也傳授呼吸技巧、按摩會陰及與醫師溝通技巧等，減少夫妻焦慮給予鼓勵支持。