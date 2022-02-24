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人瑞阿嬤用古早水龜保暖 年久破舊教授女兒急網求買新
寒流來襲，冷吱吱天氣，影響老人健康，尤其百歲以上人瑞，醫師叮嚀家人注意老人家保暖；嘉義縣中正大學中文系所教授、「全方位劇作家」王瓊玲，照護101歲人瑞母親王林金花，王林金花用來保暖越冬的古早水龜破舊，捨不得丟，王瓊玲心急貼臉書向網友求助，何處可買得到？
「水龜何處尋？」王瓊玲說，「101歲金花小姐（王瓊玲母親），有個用很多很多年的熱水龜。寒流來時，白天抱著它看電視、聊天，舒服愜意無比。晚上睡覺時，放進被窩裡，超級安全又溫暖。稍微降溫的水，還可以倒出來洗臉、泡腳丫子，絕對的節約能源。
所以，王家對這隻憨厚老實、默默陪伴的水龜, 很有感情。任何電毯、電爐、暖暖包， 都比不上熱水龜親切、可愛又實用。但是，「歲月不饒龜」，水龜畢竟用久了，老態橫生又有些滲水，不能不更換了。
可是，王瓊玲找遍梅山鄉、嘉義各大五金行，就是買不到這種可愛的水龜。聰明的印尼好姐妹阿蒂（外籍看護），急中生智，暫時用牛奶罐裝熱水，解決眼前大難題。可金花小姐心心念念，還是要買回原來的熱水龜。請問親愛的網友, 哪裡可以買得到？」
網友說，「蝦皮網購買得到；還有日本購物網；現在都賣矽膠熱水袋比較多，睡覺放被窩裡，一個暖手，一個暖腳，到早上都還是熱的。不會漏水，也不會燙到，挺安全的。一個大約1、200元，模樣可愛。」
有網友說，「小時候冬天很冷，阿嬤睡覺前都會燒壺開水，注進不銹鋼製水龜中，再用毛巾被包起來，放到被窩，就是很棒暖暖包，腳不會冷得像冰棒，睡不著覺，隔天早上再把水龜中的熱水倒出來洗臉，經過一夜開水，變得暖暖的洗臉剛剛好。」
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