大範圍降雨終於結束！ 明轉乾 228連假將看得到陽光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系已通過，迎風面有低層雲堆積，伴隨弱降水回波，桃園以北、東半部及山區有局部少量降雨。

吳德榮表示，截至7：03本島平地最低氣溫依序為新北(石門區)及桃園(楊梅區)10.1度，台中(大甲區)10.5度，新竹(湖口鄉)及基隆(七堵區)10.6度；其他各地區低溫：南部(台南六甲區)11.4度，東部(宜蘭五結鄉)11.8度；台北(南港區)11.1度。

吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(24)日連日大範圍多雨的型態結束，不過，迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；強冷空氣影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。各地氣溫：北部10至16度，中部11至23度，南部11至25度，東部12至24度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(25)日大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨的機率；明晨「輻射冷卻」加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫，白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六至下周一(26至28日)連假各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；舒適微熱早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。下周二、三(1、2日)東北風略增強，迎風面大台北東側及東半部局部短暫降雨的機率略提高，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。