台中泰安櫻花季花況持續 警方將延長實施交通管制時間

228連續假期將到，台中泰安櫻花季活動持續到連假，預計泰安櫻花在連假時花況最滿，警方表示，今年的櫻花季持續到2月28日結束，長達10天，因預期花況將持續至3月中旬，將延長實施交通管制共14天。

有「最美派出所」之稱的大甲警分局泰安派出所，是中台灣平地賞櫻勝地，台中市大甲警分局長吳燕山今天接受警察廣播電台節目專訪，呼籲前往朝聖民眾，請配合相關交通管制措施或可多運用大眾交通工具並配合做好防疫措施，更要注意自身財物安全。

泰安櫻花季因天候因素，目前櫻花開約7成左右，接下來到2月28日連假，花況將會是最盛開的期間，泰安派出所為了增添賞櫻情趣，特別在每株櫻花樹底下裝設LED燈，夜間開燈投射，提供遊客不同的感受。

今年泰安櫻花季活動2月19日在泰安派出所正式揭開序幕，今年的櫻花季持續到2月28日結束，長達10天，由於預期花況將持續至3月中旬（5、6、12、13日），將延長實施交通管制共14天，泰安派出所將配合后里區公所進行彈性交通管制並規劃人行徒步區，活動期間泰安派出所停車場不開放停車，請賞花民眾配合指揮，將車輛停放至泰安鐵道文化園區(泰安舊火車站)旁停車場，再步行前往賞櫻，或利用大眾交通工具，搭乘火車至臺鐵泰安車站後，步行沿安眉路至泰安派出所。

行人徒步區為福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)管制汽、機車進入，彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

行人徒步區交通管制時段，2月19日至3月13日假日8點至下午5點，在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行；228連續假期（2月26至28日）將屆，泰安櫻花盛開，因周遭路幅狹小，警方籲請用路人配合員警指揮，確保交通順暢與安全，切勿為了停車位置引起糾紛或者因為交通事故而影響賞櫻心情。