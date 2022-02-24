特斯拉駕駛躺著開上國道 「睡到歪頭」全目擊

特斯拉的自動駕駛不是這樣開的。儘管特斯拉再三強調，啟動車內的自動駕駛功能後，駕駛依舊要全程監控汽車，但還是有駕駛以為這樣就能放空，甚至在駕駛中睡著。

一名網友在「爆料公社」PO出一段令人相當驚訝的台灣國道上的影片，畫面中一輛特斯拉奔馳在國道上，但車內的所有人似乎都睡著了。原PO嘲諷：「羨慕特斯拉能這樣嗎？那還不去訂一台？」

該則影片引來逾5千人按讚或其他表情符號，也湧入800多則留言。網友大罵：「誇張耶！還是會撞的」、「上次有一台沒睡也是撞了」、「開車在陽間，醒來在陰間」、「若遇到前面施工，就永遠睡了」、「在路上真的很怕特斯拉」。

也有網友建議原PO，下次遇到這樣開自駕卻睡著的危險駕駛，「應該搖下車窗與他平行，請副駕攝影，如果沒副駕就把行車記錄器轉過去拍攝他，接著按住喇叭不放叫醒這白目，這樣才能拍到他驚醒的表情跟白目本人是長的怎樣。」

目前特斯拉的自動駕駛系統設計，第一階段用於幫忙煞車，以維持車距為主，二階段在協助駕駛長距離控制車距，並維持車速，截至2020年，特斯拉自動駕駛系統尚未達到自動駕駛的程度，意即尚未達到第三階段，可設定起點和終點，中途可停紅燈的研發技術還未全面正式成熟。

根據台灣法令，《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人若啟動自駕功能，邊開車邊睡，仍舊屬於危險駕駛行為，可開罰6000至2萬4000元。