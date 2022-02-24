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雨終於要停了「乾空氣搶灘中」全台放晴順序曝：這5縣市最後

聯合新聞網 / 綜合報導
今天起台灣會逐漸轉為乾冷，先由陰天轉多雲，才會逐漸放晴。本報資料照片
今天起台灣會逐漸轉為乾冷，先由陰天轉多雲，才會逐漸放晴。本報資料照片

下雨下到快瘋了，這是不少北部人最近的心聲，從春節連假後，台中以北就開始漫長的雨季，根據中央氣象局的統計資料，大台北地區今年1月1日到2月21日，52天裡就有46天是雨天，也就是說僅有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄，如今終於要迎接轉機，氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示「乾空氣搶灘中」，並揭全台放晴順序，可以期待一下。

氣象局長鄭明典昨天(23日)在臉書PO文歡喜，「終於！雨勢要緩和了」，並且貼出今天白天的定量降水預報，很多地方都沒有預報雨量，表示天氣型態改變，「變乾的趨勢明顯」，讓網友直呼「謝天謝地」。

臉書粉專「台灣颱風論壇」，也貼文狂賀，「乾空氣搶灘中」，並且表示，雨停之後，先由陰天轉多雲，才會逐漸放晴，並且指出雨停順序，從新竹到嘉義、台南到屏東、桃園、台北西側，最後才是台北、基隆、宜花東

網友看了也開心留言，「終於要乾了嗎，好感動」、「天大的好消息」、「要哭出來了」、「感覺家裡要長香菇了」、「兩個月沒洗車了，明天要洗車了」、「這雨勢再下下去我會以為梅雨季提早報到了⋯」。

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