學甲藝文理事長莊秋情 撰編學甲古今采風詩萃問世
台南市「學甲藝文推進會」理事長莊秋情，蒐羅學甲古今鄉情編撰「學甲古今采風詩萃」，以簡捷詩句108首搭配攝影家莊錦富的珍貴照片與歷史畫面紀錄，文圖並茂希望「能為流逝的學甲歲月保留些許歷史痕跡」。
莊秋情表示，學甲自古人文薈萃，政商人才輩出，包括前台北市長吳三連、省議員陳華宗、天仁工商職校創辦人龔聯禎與台南幫企業家吳修齊、吳尊賢昆仲、彩繪薪傳獎李漢卿大師等。信仰中心慈濟宮香火鼎盛，國寶交趾陶名冠全國，這裏文化社團多，有詩、書、謎、畫、國樂、雕刻、攝影等各方人才，讓學甲不愧為「學風甲天下」名區。農漁產品豐盛，虱目魚、西瓜、小番茄、蜀葵花等名揚全國。
莊秋情說，學甲雖是人文產業並茂，卻因東西快速道路延遲開通，廠商止步、人口外流，工商蕭條、市景冷落，榮景不再，撫今憶昔令人噓唏，期待能保留少許歷史痕跡。
「學甲古今采風詩萃」除贈送學甲區機關學校、里辦公處，也請學甲區長張明寶轉贈120本給台南市37區區公所、圖書館及各縣市圖書館典藏。
「學甲古今采風詩萃」內容有藝陣集和宮蜈蚣陣、慈濟宮上白礁祭典等9首；學校才藝團東陽電音三太子、學甲扯鈴等六首；民俗文化謎社元宵謎會、慈濟宮交趾館等9首。
鄉賢有彩繪薪傳獎國寶李漢卿、慈善實業家陳連益、政壇長勝軍謝財旺、政藝雙棲陳保國鎮長、讚黃瑞探仁醫大國手等17首；「紀念鄉覽」有華宗盃排賽、吳修齊念親第三陸橋等等4首；交通有寶發路外環道等4首。
另有天仁工商休校有感，學甲溼地、台南幫發祥地等5首地理景觀；地方產業則有蔥蒜、西瓜節、蜀葵花節等等15首；藝文展覽紀錄學甲歲月風貌老照片展、學甲謎社長莊秋情實物謎展、莊錦富攝影展等16首；農村景象有救團學甲團委會牛車之旅、炕窯、古亭畚等等22首共108首，文圖並茂。
莊秋情也為部分內容創作詩句，例如正文堂刻印甲子老店：「正刻方圓甲子更，文如流水藝雲行，書通六體刀為筆，細琢勤雕博雅名」。政藝雙棲陳保國鎮長：「高風碩望眾欽齊，政治藝文更兩棲，偉績功深陳鎮長，千秋德澤史留題。」讚黃瑞探仁醫大國手：「術精學博仰黃醫，義膽仁風舉世知，戚友貧寒均減費，乾坤朗朗幾家施」。
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