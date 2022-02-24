許博允創作生涯60周年樂展 多元跨界器樂人聲舞蹈戲劇

新象文教基金會推出力晶2022藝文饗宴—《許博允創作生涯六十周年》樂展，3月起在台北國家音樂廳、高雄衛武營音樂廳、台中歌劇院大劇院，精選作曲生涯精彩之作《琵琶隨筆》、《心》、《寒食》、《點線面體》，以及全新創作的室內樂《長笛隨想曲》，呈現結合器樂、人聲、舞蹈、戲劇的多元跨界展演。

新象文教基金會董事長樊曼儂表示，許博允的音樂展現了現代音樂精神，並成為國內外的許多戲劇、舞蹈製作創意發想的泉源。1972年至1975年，許博充創作《中國戲曲冥想》、《寒食》、《琵琶隨筆》與《生．死》，陸續成為「雲門舞集」主要舞碼《烏龍院》、《寒食》、《夸父追日》、《哪吒》的音樂，透過「雲門舞集」在全世界公演超過400次。1985年，林懷民以《寒食》為本創作獨舞《夢土》，無限延長的白色衣絹，勾勒介之推內心糾結的約束與包袱。

《許博允創作生涯六十周年》樂展呈現許博允創作生涯一甲子的過程，邀集鋼琴家葉綠娜、小提琴家黃維明、大提琴家陳建安、長笛家胡志瑋、琵琶家黃立騰、舞蹈家林秀偉、影視劇國寶吳興國、新生代舞者吳采璘及絲釋民，亞太弦樂四重奏、朱宗慶打擊樂團共襄盛舉，並重現已故前輩男中音張清郎珍貴的歷史錄音。

樊曼儂說，《琵琶隨筆》47年前由琵琶家王正平首次演奏，當年王正平大約也是這次演奏的琵琶家黃立騰的年紀，展現高超技巧。許博允在《寒食》中編入融合蒙古吟唱、京劇聲腔、日本能劇及西方聲樂的高難度唱腔，是很大的挑戰。吳興國將在《寒食》中獨舞。