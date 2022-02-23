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旗津券來了？店家渴望振興活水 有人提議：邁邁來過夜

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄旗津是觀光熱區，農曆年前受本土疫情影響，重創觀光產業，當地店家期待市府能有振興旗津經濟作為。圖／高雄市政府提供
高雄旗津是觀光熱區，農曆年前受本土疫情影響，重創觀光產業，當地店家期待市府能有振興旗津經濟作為。圖／高雄市政府提供

高雄旗津在農曆年前遭遇本土疫情風暴，觀光客不敢出遊，攤商生意暴跌，海產店備料等不到客人上門，血本無歸，市議員以「史上最慘澹春節」形容受創程度，市府正研擬旗津券等振興措施，旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，希望市長陳其邁能來旗津住一晚，證明「來旗津很安全」，市長能發揮帶頭作用，重拾大家對旗津的信心。

陳昱宏說，高雄市經發局官員之前曾到旗津討論振興措施，但細節還沒談妥，他希望市長陳其邁能到旗津過夜住一晚，協助行銷旗津，也能傳達「到旗津很安全」等訊息，重拾大家遊賞旗津信心。陳昱宏建議，除了靠旗津券刺激來客數，也盼能搭配渡輪一個月免費，加上各店家提出優惠方案等，才能拉長效益，注入觀光活水。

陳昱宏在旗津經營海鮮餐廳，是當地熱門店家之一，陳指出，他家餐廳從過年後開始休長假，預計休3周，本周五才要重新開店，「生意還沒回溫，乾脆讓員工好好放個長假」。

高雄市議員簡煥宗說，旗津居民期待市府能舉辦活動，鼓勵民眾到旗津觀光，也期待能發行限定在旗津消費的「旗津券」，藉此振興消費，為旗津找回人氣與人潮。簡認為，當前最重要是恢復民眾對旗津的信心，若市長能到旗津走訪景點、用餐等，相信能提振市民的信心。

除振興餐飲旅宿業外，簡煥宗指出，旗津中小企業也是疫情受害者，市府擔心造船廠與高港有密切接觸，擴大要求相關產業提早停工，有的只是製造零件廠商也被畫入被限制，停工造成相關損失，希望市府能有相關補償。

高雄市經發局官員表示，疫情影響旗津觀光人流，為短期振興旗津觀光及店家，市府相關局處正合作研擬方案，並與商圈討論辦理振興活動，定案後會立即公布。

高雄旗津商圈受疫情拖累，今年農曆春節前後生意跌到谷底，商店街空蕩蕩，以海鮮年貨為主的觀光市場，業者只能望著空巷感嘆。本報資料照片
高雄旗津商圈受疫情拖累，今年農曆春節前後生意跌到谷底，商店街空蕩蕩，以海鮮年貨為主的觀光市場，業者只能望著空巷感嘆。本報資料照片
高雄旗津是觀光熱區，農曆年前受本土疫情影響，重創觀光產業，當地店家期待市府能有振興旗津經濟作為。圖／高雄市政府提供
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疫情 高雄市 陳其邁

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