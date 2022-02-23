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「全聯急難救助」疫情中的曙光 任一門市都可申請

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
「全聯急難救助」專案扶助對象之一阿珍(化名)。圖/全聯慶祥基金會提供
「全聯急難救助」專案扶助對象之一阿珍(化名)。圖/全聯慶祥基金會提供

全聯福利中心推出「全聯急難救助」專案，只要是3個月內發生的急難事件，都可以直接到任何一間門市填寫表格做申請，負責專案規畫執行的「全聯慶祥基金會」將透過專業的社工評估後，提供一次性的補助，以及六個月的愛心福利卡儲值金。自民國103年推行迄今，已幫助3萬5千多個家庭度過難關，累積投入超過了5億2千萬元，近兩年以來，更是協助為數不少因為受到疫情影響的弱勢家庭。

新冠疫情期間，「全聯急難救助」專案協助了許多因故突然失業，而使家中陷入困境的弱勢家庭，阿珍(化名)即是個案之一。離婚後的阿珍，帶著三名子女（20歲、19歲、8歲）與75歲的父親同住，在去年疫情最為嚴峻，政府宣布三級警戒時，阿珍因故被工廠解聘，頓時家裡收入中斷陷入困境，幸而她透過朋友獲知「全聯急難救助」專案的訊息並提出申請，全聯社工在收到她的申請之後，也很快地進行電訪評估，並且提供了緊急生活扶助金8,000元，以及可在全聯超市採買生活必需品與食材的愛心福利卡，協助她在疫情期間可順利的度過難關。

慶祥基金會執行長張宜君表示，這兩年因為疫情的關係，急難救助的來案量相較於往年增加了10 %以上，但全聯投注公益不遺餘力，不但將補助金上限提高，更擴大發放愛心福利卡，展現出全聯大力支持公益的決心，亦將企業社會責任做到更好，向「公益賣場」的目標邁進。

「全聯慶祥基金會」社工陪同「全聯急難救助」個案前往門市領取愛心福利卡。圖/全聯慶祥基金會提供
「全聯慶祥基金會」社工陪同「全聯急難救助」個案前往門市領取愛心福利卡。圖/全聯慶祥基金會提供

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