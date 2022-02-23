他做了這動作大幅降低農藥使用 農委會今表揚獎10萬

一個小動作，就可減少農藥使用。嘉義青農吳世彥調整農作物噴藥時噴嘴的距離，所耕種的小番茄減少了藥物使用，獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award）。

農委會舉辦第二屆「永續善農獎IPM Award」頒獎典禮，肯定「現場操作組」10名入圍者、「技術創新組」3名得獎者與「行銷推廣組」3名得獎者在推行作物有害生物綜合管理（Integrated Pest Management, IPM）的努力與貢獻，並當場揭曉「現場操作組」3名得獎者；共9名得獎者獲頒永續善農獎IPM Award獎盃、獎狀及獎金10萬元，另7名入圍者也獲頒獎盃及獎狀，表揚其從事IPM上的優秀成效。

所謂IPM，則是病蟲害整合管理，把害物族群維持於經濟危害水準之下，而非趕盡殺絕；儘量採用非化學製劑防治方法；當藥劑應用無可避免時，宜慎選藥劑，將其對有益生物、人類及環境影響降至最低。

吳世彥說，他主要是在最基本的噴藥壓力，跟噴藥桿上噴嘴距離做調整而已，這一般農民隨時都可以做，台灣現有的藥桿噴嘴距離都是30公分，他只是調整到15公分，藥物覆蓋面積不受到影響，也沒有增加額外多大的成本，用藥用精準，就可以少用一次兩次的，不會在葉面造成過多殘留，農藥用量也減少。

農委會主委陳吉仲表示，未來要把IPM轉化成產銷履歷plus，現在產銷履歷有將近7萬公頃，每公頃補助1.5萬驗證費用，重要批發市場優先拍賣，價格比傳統農產品更高10至15%以上，未來轉化成產銷履歷plus後，獎勵金每公頃絕對超過1萬元。