快訊

俄恐隨時進攻...烏克蘭宣布全國進入緊急狀態 後備軍人總動員

獨／超跑三煞打人成「智力中下」 求調解賠償離譜數字曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他做了這動作大幅降低農藥使用 農委會今表揚獎10萬

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
嘉義青農吳世彥獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award)。記者彭宣雅／攝影
嘉義青農吳世彥獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award)。記者彭宣雅／攝影

一個小動作，就可減少農藥使用。嘉義青農吳世彥調整農作物噴藥時噴嘴的距離，所耕種的小番茄減少了藥物使用，獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award）。

農委會舉辦第二屆「永續善農獎IPM Award」頒獎典禮，肯定「現場操作組」10名入圍者、「技術創新組」3名得獎者與「行銷推廣組」3名得獎者在推行作物有害生物綜合管理（Integrated Pest Management, IPM）的努力與貢獻，並當場揭曉「現場操作組」3名得獎者；共9名得獎者獲頒永續善農獎IPM Award獎盃、獎狀及獎金10萬元，另7名入圍者也獲頒獎盃及獎狀，表揚其從事IPM上的優秀成效。

所謂IPM，則是病蟲害整合管理，把害物族群維持於經濟危害水準之下，而非趕盡殺絕；儘量採用非化學製劑防治方法；當藥劑應用無可避免時，宜慎選藥劑，將其對有益生物、人類及環境影響降至最低。

吳世彥說，他主要是在最基本的噴藥壓力，跟噴藥桿上噴嘴距離做調整而已，這一般農民隨時都可以做，台灣現有的藥桿噴嘴距離都是30公分，他只是調整到15公分，藥物覆蓋面積不受到影響，也沒有增加額外多大的成本，用藥用精準，就可以少用一次兩次的，不會在葉面造成過多殘留，農藥用量也減少。

農委會主委陳吉仲表示，未來要把IPM轉化成產銷履歷plus，現在產銷履歷有將近7萬公頃，每公頃補助1.5萬驗證費用，重要批發市場優先拍賣，價格比傳統農產品更高10至15%以上，未來轉化成產銷履歷plus後，獎勵金每公頃絕對超過1萬元。

陳吉仲說，要達到十年農藥減半政策，要把農藥分級管理做成風險指數介紹，用農藥風險分級，制定出台灣的農藥風險管理指標，指標建立後，會依此執行農藥減半政策，才是真正對消費者、對環境負責，最近就會對外公布；未來也將投入經費，進行農藥對我國環境影響調查，針對國人使用農藥對環境的影響，進行完整評估。

嘉義青農吳世彥獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award)。記者彭宣雅／攝影
嘉義青農吳世彥獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award)。記者彭宣雅／攝影
嘉義青農吳世彥獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award)。記者彭宣雅／攝影
嘉義青農吳世彥獲得農委會第二屆永續善農獎(IPM Award)。記者彭宣雅／攝影

產銷履歷 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

北市雞蛋庫存燈號儀表板失準？ 農委會推測是這原因

一天缺150萬顆雞蛋！陳吉仲宣布「3+2」措施延到3月中

雞蛋不足外界批評 陳吉仲：農委會負責就是我負責

3月上旬緩解蛋荒？ 陳吉仲曝日本進口雞蛋的來源

相關新聞

一天缺150萬顆雞蛋！陳吉仲宣布「3+2」措施延到3月中

北台灣蛋荒，這幾日又遭逢寒流來襲，雞蛋供應雪上加霜，農委會今天表示，目前一天仍有7000箱(每箱200顆)、150萬顆缺...

雨區擴大...11縣市豪雨、大雨特報 這縣市雨勢最狂

中央氣象局針對11縣市發布豪雨、大雨特報，雨區再度擴大。受華南雲雨區及東北風影響，今台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海...

北捷環狀線「最後一塊拼圖」 東環段今通過環評初審

台北捷運環狀線「最後一塊拼圖」東環段今天第三度進入環評初審，東環段計畫區域雖未發現特殊生態系，但工程沿線經過不少民宅，且...

雞蛋不足外界批評 陳吉仲：農委會負責就是我負責

台灣正經歷最長的缺蛋期，農委會預警機制是否失靈？或者無法掌握實際產業發生的狀況，反應太慢？農委會主委陳吉仲表示，雞蛋不足...

他做了這動作大幅降低農藥使用 農委會今表揚獎10萬

一個小動作，就可減少農藥使用。嘉義青農吳世彥調整農作物噴藥時噴嘴的距離，所耕種的小番茄減少了藥物使用，獲得農委會第二屆永...

北市雞蛋庫存燈號儀表板失準？ 農委會推測是這原因

台北市針對米、雞蛋等民生供應物資，推出庫存燈號儀表板，日前函請農委會針對目前供蛋情形，採取相關措施，但這8天以來全聯、美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。