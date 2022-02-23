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228疏運加開班次 高鐵加强防疫

台灣醒報 / 記者石小凡╱台北報導

防疫人員最辛苦之處，莫過於防護裝備全身包緊緊！交通部23日在南港車站召開「個人防護裝備訓練課程」記者會，現場示範防護衣穿脫要點。高鐵南港站劉站長表示，為了加強第一線乘務員防疫訓練，該課程已從去年就開課至今。

高鐵列車組員以實際接獲疑似確診通報時會穿戴的防護衣，進行演示：首先，在穿好防護衣後，應妥善繫好頸部和腰部綁帶，並將手腕綁緊，最重要是要把手套的袖口塞入防護衣袖口。

其次，在脱防護衣時，動作要放慢，將防護衣外側包覆在裡面，再用束帶綁緊。脫掉口罩後再脫掉第一層PV手套，然後進行手部消毒，戴上自己原本的口罩，最後在綁廢棄物時放慢動作，以免廢棄物上穢物飛濺，並寫上廢棄物名稱便於辨認。

228連假即將到來，台灣高鐵公司在疏運期間（2月25日至3月1日）增開123班次列車，總計5天提供850班次服務。南港高鐵劉站長表示，期間維持自由座服務，以便出遊或返鄉的旅客運用。

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高鐵 廢棄物 口罩

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