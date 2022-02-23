巧手妙筆宣傳環保 環境地圖頒獎佳作

豐富色彩與手作浮雕作品，堆疊出學生們對家鄉環境的熱愛！環保署與教育部合作辦理第二屆環境地圖創作徵選，於23日舉辦頒獎典禮，中、高年級組共徵得112件作品投稿，其中各選出前三名、佳作7名以及入選獎十餘名。

現場展出前三名及7名佳作的作品，不只有平面圖像，還出現立體浮雕手作巧思，令人十分驚艷。本次環境地圖徵選對象為全國國小學生，作品融入環境教育，各校學生都展現出驚人的觀察力及創作力，其中高雄市鼓山區中山國小的「藝起拍照趣」獲得中年級第一名，而高年級組第一名則由臺北市再興國小「再生復育 能源永續」奪得。

中年級組第一名團隊在頒獎後分享得獎感言表示，希望作品能推廣家鄉的好，感謝各位老師及家長的幫助，儼然一副成熟小大人的模樣。高年級第一名團隊則分享說，上屆也有參加，但僅獲得入選獎，十分開心這次能得到第一名。其他得獎的小朋友看到介紹創作的影片時，興奮的跟身邊同學指著自己說「那是我欸！」

環境地圖繪製以手繪或手作進行創作，以自身學校或住家為主要出發點，觀察周遭的自然生態、人文歷史、生活情境（如食、衣、住、行）等，利用簡明易懂的符號或文字，將空間分布繪製於圖紙上，呈現富有涵義及具原創性的環境地圖。

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