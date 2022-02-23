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罹癌藝術家孫維瑄 演繹如是傷痕美學

聯合新聞網 / 台北訊
孫維瑄的繪畫作品──時光。（御藝生工作室提供）
孫維瑄的繪畫作品──時光。（御藝生工作室提供）

北市新芳春茶行 3月5日起展覽與講座

藝術傳達的是愛、療癒的是心。由罹癌藝術家孫維瑄策劃的「如是傷痕美學」展覽與講座，邀請同為癌友或從人生低谷走出來的藝術家與講者，透過創作與人文關懷，呈現對生命循環的感知，希冀撫慰心靈，鼓勵生命受挫之人，產生正向共鳴。

這場展覽的主題為「As‭ ‬is如是‭──‬Aesthetics of‭ ‬trauma傷痕美學」，3月5日起至13日止，在臺北市政府文化局「新芳春茶行」展出，策展人孫維瑄為展出主題做了這樣的註解：以如是境界觀照萬物，以美學智慧超越生命傷痕。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

孫維瑄長期推動台法文化交流事業，2015年罹癌末期，在巨大衝擊下體悟人生短暫，開始了漫長仍堅持理想的抗癌之旅，並在體悟人生無常之後，從虛弱中找到力量，提煉出獨到的「法式療癒美學」，並2019年獲頒「第十三屆十大抗癌鬥士」。

此次展出的作品及參展國內外藝術家，分別是：繪畫的張仲良、孫維瑄（兼有琥珀；攝影的全會華（馬來西亞）、今道子（日本）、喬爾‭‬‭-彼得‧威特金（美國）；柴燒的田承泰；金繕‭及‬鋦瓷‬‬‬‬‬的陳高登；雕塑的雅翁·鮑伯（以色列）。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

展覽期間，展場將舉辦九場兼具理性與感性的「藝起聊傷」傷痕美學講座，講者除了參展藝術家張仲良、全會華和陳高登，還邀請了包括資深外交官‬呂慶龍‬、台北醫學大學名譽教授韓柏檉、城市遊牧影展總監黃鴻端、職學創辦人吳俊德、‭星空凝視占星學院院長韓琦瑩，以及斜槓創業家波阿斯等人。‬‬‬‬‬

展覽資訊：

展期：2022年3月5日（六）至3月13日（日）10:00~18:00。

開幕：2022年3月5日（六）14:00

地點：大稻埕新芳春茶行（台北市大同區民生西路309號2樓）

備註：3月7日（一）、3月8日（二）休館

「如是傷痕美學」展覽海報。（御藝生工作室提供）
「如是傷痕美學」展覽海報。（御藝生工作室提供）

策展人孫維瑄在移除化療用人工血管後仍積極治療。（御藝生工作室提供）
策展人孫維瑄在移除化療用人工血管後仍積極治療。（御藝生工作室提供）

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