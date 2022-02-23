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KYMCO Ionex撼動中台灣銷售版圖！破天荒推出三大利多，消彌補助未明焦慮

聯合新聞網 / 發燒車訊 綜合報導

KYMCO Ionex破天荒祭出最強「三大利多」優惠，消彌消費者因補助未明的焦慮。 圖／KYMCO 提供
KYMCO Ionex破天荒祭出最強「三大利多」優惠，消彌消費者因補助未明的焦慮。 圖／KYMCO 提供

年初一向是電動機車市場銷售較低迷的時刻，一來各縣市地方環保局補助項目與金額尚未全數公布、二來經過去年底的換購熱潮之後，車廠現在要推行更大的優惠方案頗有難度。不過身為全球機車專業品牌的KYMCO（光陽）為能給予消費者最強的購車回饋，一開年就推出其他競爭對手都望塵莫及的「三大利多」。

一：保證補貼政府補助差額

雖然目前政府早就已經公布經濟部工業局與行政院環保署的補助金額，但全台仍有超過10個地方縣市環保局尚未公布補助資訊。對此，KYMCO祭出「保證補貼政府補助差額」方案，現在消費者在未公布區域購入KYMCO Ionex電動機車，未來保證依照各縣市公告來做差額補貼，最高可享14,000元的補助金額。

KYMCO Ionex「保證補貼政府補助差額」方案，保證依各縣市公告做差額補貼，最高可享14,000元補助。 圖／KYMCO 提供
KYMCO Ionex「保證補貼政府補助差額」方案，保證依各縣市公告做差額補貼，最高可享14,000元補助。 圖／KYMCO 提供

二：來店賞車試乘送7-11百元商品卡

正因為有許多地方縣市尚未公布補助方案，連帶消費者前往展間賞車、試乘的動力也相當缺乏。為了不讓補助金額公布後造成的擁擠人潮，KYMCO Ionex推出只要來店賞車試乘，並留下有效資料與聯繫方式，就贈送7-11超商百元商品卡。在這購車寒冬的季節中，KYMCO以最實質回饋讓消費者先行一步解電動機車。

消費者只要來店賞車試乘KYMCO Ionex電動機車，並留下有效資料與聯繫方式就贈送7-11超商百元商品卡。 圖／KYMCO 提供
消費者只要來店賞車試乘KYMCO Ionex電動機車，並留下有效資料與聯繫方式就贈送7-11超商百元商品卡。 圖／KYMCO 提供

三：全民換電免費799／499資費折抵到年底

購車優惠以及補助KYMCO Ionex都為消費者設想到位，但不少人也擔心未來電池資費會不會有所變動。而KYMCO這次破天荒在年初就宣布，先前推出的全民換電免費799／499資費，現在確定到年底前都不會變動，搭配全台突破1,065站並朝向2,000站目標邁進的換電設施，消費者能用相同金額，享受越來越便捷的換電生活。

KYMCO年初宣布全民換電免費799／499資費，自現在到年底前都不會變動。 圖／KYMCO 提供
KYMCO年初宣布全民換電免費799／499資費，自現在到年底前都不會變動。 圖／KYMCO 提供

KYMCO Ionex撼動中台灣銷售版圖

去年KYMCO Ionex全台銷售勇奪第三，成為油、電並行銷售最佳車廠之後，台灣電動機車的銷售的版圖也正在改變。KYMCO Ionex這幾個月以來不僅在台中、彰化、南投、桃園以及高雄等地，數次銷售超越PBGN聯盟；今年1月份中、彰、投地區也傳出銷售捷報，緊咬PBGN聯盟二哥之外，高雄、桃園等地更穩坐銷售亞軍。

今年1月KYMCO Ionex於中、彰、投地區傳出銷售捷報，緊咬PBGN聯盟二哥更穩坐銷售亞軍。 圖／KYMCO 提供
今年1月KYMCO Ionex於中、彰、投地區傳出銷售捷報，緊咬PBGN聯盟二哥更穩坐銷售亞軍。 圖／KYMCO 提供

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