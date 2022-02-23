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虎嘯山月春 胡宇基3月展畫

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
東莞籍旅美著名畫家胡宇基先生將於3 月 1-31 日臺灣大學圖書館舉辦「虎嘯山月春」九十回顧展。(作者提供)
東莞籍旅美著名畫家胡宇基先生將於3 月 1-31 日臺灣大學圖書館舉辦「虎嘯山月春」九十回顧展。(作者提供)

虎年來到，東莞籍旅美著名畫家胡宇基先生將於3月1至31日臺灣大學圖書館舉辦「虎嘯山月春」九十回顧展，並於3月4日舉行開幕典禮。素有「荷花胡」美名的胡宇基先生，在過去繪畫創作中，虎便是其中的題材，過去數十年有許多成熟代表作。

畫展以「虎嘯山月春」迎迓虎年到來，踐行「疾風知勁草」的耐力和堅毅，在生氣盎然的季春，以畫會友，祝願大家一切如魚得水。素有「荷花胡」美名的胡宇基先生，畫荷為其擅長代表，其師趙少昂對他的畫作的評論是：「畫中有詩，古意今情」。

「虎嘯」之意涵，其來有自，如曹丕的詩中有「雉雊山雞鳴，虎嘯谷風起」，陸機的詩句中也有 「虎嘯深谷底，雞鳴高樹顛」。借以比喻英雄豪傑，得時機契合而奮起。

不過胡宇基先生也非因虎年而刻意特別作畫，而是過去繪畫創作中，虎便是其中的題材。在他的畫冊《宇內芳清》（2003）的「荒野境界」專題中，《草澤雄風》（1982）、《虎嘯》（2001）、《憇息》（2002），都是過去數十年成熟代表作，彷彿向嶺南畫派擅畫猛獸的師祖高劍父（也有《草澤雄風》同名畫作）、高奇峰致意。

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