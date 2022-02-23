北市雞蛋庫存燈號儀表板失準？ 農委會推測是這原因

台北市針對米、雞蛋等民生供應物資，推出庫存燈號儀表板，日前函請農委會針對目前供蛋情形，採取相關措施，但這8天以來全聯、美聯社都亮紅燈，但有些亮紅燈區域卻有蛋，是北市府統計有問題或農委會措施奏效？

農委會主委陳吉仲表示，全聯一天平常需要15萬盒，一盒10顆，底下8大通路怎麼去調度讓消費者買到雞蛋，尤其是北部消費者，因為傳統市場少，這些調度都有在做，但因為假日有時需要休息，沒有運輸或洗選，尤其上班族會去超市買東西都是假日，反而造成假日雞蛋供應少。

陳吉仲表示，農委會要解決這樣問題，所以跟勞動部、供應業者協調，針對假日，尤其228三天假期要到了，都可以提供雞蛋，這種紅燈現象就會大幅度減少，感謝北市府把給相關資訊給農委會，農委會的責任，就是哪裡有雞蛋不足會全力來調度，現在進口蛋來了，進到食品加工廠，給他300箱，他們供應300箱出來調度，這部分會全力執行。

農委會畜牧處長張經緯表示，台北市是一個都會供蛋形式，預警系統是針對超商跟超市通路，超商的蛋以我們來講是供應無虞的，因為超商的量，其實大概還是以自己的通路附帶，像萊爾富或全家或統一超市，搭配其他商品賣咖啡做茶葉蛋等掌握是沒問題的。

他表示，現在反應超市預警系統，純粹來自於超市需求報，舉全聯跟美聯社為例，如今天需求預估希望廠商送16萬盒的時候，會實際去盤點到貨量是幾萬盒，就會發布預警系統。

張經緯說，預警系統確實也函文給農委會希望增加調度，但這樣資訊來源全是單一業者自己提需求，自己看到貨量去做預警燈號時，會實際跟每個店到貨量跟供應數有落差，所以也希望要客觀評估，以台北市超市通路來講，服務區域比較大，跟中正區萬華區每個區需求不一樣，然後每個店需求量每天也不一樣，燈號有時也會預測失準。

張經緯表示，也希望預警燈號對市民有利，希望超前部署，但還是希望回歸到比較符合市場機制跟供需，也會儘量補足這些超市通路，真的有需求，禮拜六日有洗選場休息或貨運業者休息這部分會協調調度，如大家輪流休息或輪流供貨，滿足平衡缺口部分讓大家都能如期買到雞蛋，

是否認為預報系統失準？張經緯說，還是希望預警系統準確掌握雙方，如供跟需的需求，完全只靠需求端只提要幾盒，通報不到幾盒就變亮紅燈，會導致消費者誤判燈號也不太好。