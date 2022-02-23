抗憂鬱藥物恐增產後出血風險 食藥署評估風險管控

周產期憂鬱症對孕媽咪影響大，但有3類常用抗憂鬱藥品可能增加產後出血風險，衛福部食藥署將評估風險管控。婦產科醫師提醒，服用抗憂鬱藥品的孕婦可與醫師討論，勿任意停藥。

衛生福利部食品藥物管理署近日針對3類抗憂鬱藥品，包含選擇性血清素回收抑制劑（SSRIs）、血清素正腎上腺素回收抑制劑（SNRIs）及Vortioxetine成分的藥品，公布藥品安全資訊風險溝通訊息。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，英國臨床文獻指出，這3類抗憂鬱藥品可能微幅增加孕婦產後出血風險，特別是在生產前1個月的孕婦。

洪國登說，英國醫藥品管理局（MHRA）去年已發布安全警訊，並要求藥品說明書加註增加產後出血風險的警語，特別是用於有出血或凝血相關疾病的病人。

洪國登說，國內核准的SSRIs類藥品許可證有82張、SNRIs類藥品許可證40張；Vortioxetine成分的藥品許可證共4張，藥品來源國家各有不同，加註產後出血相關警語的情況不一。

洪國登表示，目前食藥署啟動評估，蒐集資料並諮詢相關醫學會意見，未來是否針對這3類抗憂鬱藥品採取進一步風險管控措施，如加註警語等。

台灣婦產科學會理事長、新竹馬偕紀念醫院婦產科部主任黃閔照說，周產期憂鬱症是指懷孕期間與產後1年發生的憂鬱症，但有用藥治療的比率不高，僅約1%。

黃閔照說，上述3類抗憂鬱藥品因可能影響血小板凝結狀況，但導致產後出血的情況尚屬少見。他提醒，若有使用抗憂鬱藥品的孕婦，仍要持續用藥，勿因增加些微風險，導致身心症狀加重。

食藥署與黃閔照都提到，有服用抗憂鬱藥品的孕婦，且患有可能影響凝血功能的疾病，就醫時應主動告知醫師相關用藥史，由醫師協助評估用藥與接生狀況。

食藥署也建議，醫師開立抗憂鬱藥品給孕婦時要審慎評估，醫療人員也可持續詢問孕婦服用抗憂鬱藥品的使用情形，尤其在懷孕後期應特別留意。