一天缺150萬顆雞蛋！陳吉仲宣布「3+2」措施延到3月中

北台灣蛋荒，這幾日又遭逢寒流來襲，雞蛋供應雪上加霜，農委會今天表示，目前一天仍有7000箱(每箱200顆)、150萬顆缺口，農委會主委陳吉仲今天宣布，日前推出的「3+2」措施，將延長到3月中，希望3月底前能夠舒緩缺蛋危機。

農委會今天召開「 雞蛋調節措施與產業升級輔導工作」臨時記者會，說明現階段處理缺蛋的進度與解方。日前宣布鬆綁雞蛋凍漲令，提出補助雞農「3+2」政策，為每台斤補貼3元飼料費用鼓勵生產；另外蛋價每台斤調高2元，原本規劃228前再討論成效調整，但今天已宣布補助要延長到3月中。

根據農委會統計，缺蛋原因，是因為氣候寒冷，日夜溫差大，彰化地區去(110)年11月及12月的日夜溫差超過10度有8天、17天，前(109)年同期的日夜溫差超過10度只有5天、3天。另外，就是原物料上漲，飼料價格上漲，從109年10月(11.5元/公斤)逐步上漲至110年12月(15元/公斤)漲幅達30％。

另外，產業界直指禽流感肆虐，雞隻死亡多，染病死亡黑數難以估計，也是缺蛋主因，農委會之前都不願正面回應，僅說雞農未通報；今天首度提出數據，證實各種疫病造成雞隻死亡增加，110年11月至111年1月，蛋雞死亡隻數達155萬隻，較前一年度同期相比，增加29%，其原因為近幾個月氣溫急遽變化造成健康不佳雞隻斃死，及造成抗病力下降罹患疾病死亡、禽流感撲殺等。

根據農委會統計，110年蛋雞平均月隻數3316萬隻，比過去兩年都多卻大缺蛋(109年3206萬隻、108年3097萬隻)，蛋雞多卻缺蛋，最終是否進行產業改革與調整？農委會主委陳吉仲表示，現在有2000多戶但雞農，包括種雞跟蛋中雞，未來要做的所有工作，會請畜牧處盡快盤點，但執行細節也要跟大家再討論，有冷鏈部分，不會只有生產端，通路端到業者全程評估，最後相關預算才能估得出來；預計三月中開完全國雞蛋座談後，會把相關預算提出來，這筆預算應該不會太少。

他也說，進口雞蛋部分，要確保按照食藥署規定，進口新鮮雞蛋的國家只有日本美國澳洲加上運費跟船和30%關稅，進來價格絕對比產地價還高，農民當然很樂意生產雞蛋給消費者，相關投入會盡快盤點。