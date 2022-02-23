年紀輕輕眼睛模糊誤以為近視 竟是早發性白內障

白內障過去都被認為與老化有關，台中市新陽明聯合診所今天在記者會中表示，早發性白內障案例愈來愈多，其中更有患者14歲時右眼就被診斷出罹患先天性白內障。

新陽明聯合診所眼科醫師謝宏義表示，台灣地區白內障平均年齡落在60歲，但年輕型白內障患者逐漸增加，除了跟3C產品使用有關外，也有部分案例是因為先天性或藥物服用不當而誘發，許多年輕患者因為誤以為是近視，而沒有做進一步檢查，延誤了最佳的黃金治療期。

謝宏義指出，一名35歲男性於童年時期一直以為自己是近視，直到14歲才診斷出右眼竟是先天性白內障，同時左眼也於33歲時被診斷出早發型白內障，於今年2月剛完成手術；另一名男性則因長期服用類固醇，在31歲即誘發早發型白內障，手術後視力已恢復到1.0。

謝宏義認為，其中一名患者從14歲至33歲期間，雙眼陸續因先天性及早發性白內障造成視力問題，同時左右眼也曾因高度近視造成視差極大，過程中除了植入微型晶片屈光矯正手術及置換人工水晶體外，患者也積極配合各項治療，目前已無大礙。

從事餐飲業的患者表示，在14歲被確診白內障以前，一直以為是近視，因此家人也只帶他去驗光並配戴近視眼鏡，不料視力模糊的狀況一直未改善，才到眼科就診，右眼診斷為先天型白內障，也進行了手術。

謝宏義說，至於另一名在31歲時就誘發早發型白內障的患者，是因嚴重型異位性皮膚炎，長期服用類固醇（1年以上）所致，提醒民眾早發型白內障除了先天性遺傳、染色體異常之外，後天也會因常暴露於紫外線中、高血壓、糖尿病、眼睛曾受傷、長期口服或外用類固醇、過度使用3C產品造成。