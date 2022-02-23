婦團：女性要等79年才能與男性同工同酬 批佛系勞動部

勞動部昨公布2022年同酬日是2月27日，意即女性須比男性多工作58天，才有辦法達到相同年薪，且這其中還不包含女性下班後從事無償家務勞動及育兒照顧工作的時間。婦女新知基金會呼籲政府，不要以為每年公布同酬日就可自動縮短兩性薪資差距，勿將「躺平」當性平，新知更諷刺，行政院核定勞動部今年性平推動目標為「性別薪資落差每年逐漸縮小 0.2%」，若依照此佛系指標，女性還必須再等79年，才能與男性同工同酬。

針對今年同酬日差距58天，天數比往年擴大，勞動部解釋，今年同酬日比去年延後的原因在於受疫情衝擊下，各產業景氣落差大，以女性員工為主的住宿餐飲業加薪幅度小，以男性為主的製造業則加薪幅度大，兩性時薪差距才會拉大。

婦女新知批評，疫情雖是全球性現象，但政府未有積極措施來減緩女性就業衝擊才是主因。早在去年5月疫情三級警戒時，新知就號召27個民間團體連署要求政府針對疫情下女性更容易落入無薪假與失業風險等問題，執行性別影響評估，並在紓困方案中採取立即有效政策，減緩女性勞工薪資衝擊擴大，但政府迄今未端出性別平等衝擊評估報告，也未檢討紓困方案內容。

婦女新知表示，過去幾年政府從未回應與婦團與公民團體呼籲，提出任何積極作為縮減性別薪資差距，目前僅訂檢核表，再透過每年公布同酬日，來呈現或美化兩性薪資差距「現正下降中」，彷彿只要公布兩性同酬日每年前進一天或兩天，兩性平均薪資的差距就會主動縮減。

婦女新知指出，諷刺的是，行政院核定勞動部111年性別平等推動計畫具體目標為「性別薪資落差每年逐漸縮小 0.2%」，若要等待勞動部這種佛系指標達標，經估算，女性勞工還要再等79年，也就是今年出生的女嬰79歲之後，女性薪資才能達到跟男性同工同酬、同值同酬。

此外，學者鄭津津、馬財專曾在2020年勞動部的委託研究報告裡提及「因現行統計僅針對各行業類別之總體薪資進行比較，並無針對各行業中不同職類之性別薪資差異進行分析，尚難據以推論我國同工同酬之實質狀況。」婦女新知認為，該說明證實政府長年來只知道女性薪資整體低於男性，卻並未累積性別薪資差距的詳細資料。

婦女新知呼籲，政府切莫每年繼續僅因同酬日進步個一兩天就沾沾自喜，而是應積極參照國際經驗與資料，完善台灣不同性別、產業的勞動統計，提出完整性別影響評估與政策規劃，才能有效縮減同工不同酬、同值不同酬之性別差距，提供勞工完善保障。