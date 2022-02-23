雞蛋不足外界批評 陳吉仲：農委會負責就是我負責
台灣正經歷最長的缺蛋期，農委會預警機制是否失靈？或者無法掌握實際產業發生的狀況，反應太慢？農委會主委陳吉仲表示，雞蛋不足農委會要負責，農委會負責當然就是他負責，造成不足部分會檢討，盡最大力量解決問題。
農委會今天召開「 雞蛋調節措施與產業升級輔導工作」臨時記者會，說明現階段處理缺蛋的進度與解方，包括行政院減免5%飼料原料進口稅、獎勵蛋雞生產每台斤5元(3元飼料補貼加2元蛋價調漲)、調度加工用雞蛋、進口美日澳洲雞蛋替代等等，相關措施日前都已宣布。
但根據目前產業團體調查，從北到南雞蛋仍呈現「嚴重不足」狀態，加上這波寒流又冷又雨，且時間長，對雞蛋供應雪上加霜。
現場媒體提問，去年10月開始，蛋雞產蛋率就下滑，農委會是否對缺蛋無法掌握，是否有反應太慢問題？陳吉仲說，中華民國養雞協會很辛苦的打電話詢問全台2000多場蛋雞場，進行資料彙整，發現每天生產雞蛋的箱數，「是紅色的」(不足示警)，去年11月就開始下跌(產蛋)，當然就開始調度。
他說，這件事情如果要負責，全部是農委會要負責，農委會要負責，「當然就是我要負責」，所以，會造成雞蛋不足部分當然要檢討，會盡最大的力量(處理)。
陳吉仲說，缺蛋狀況與原因，不論能不能掌控在政府手上，都要完整說明，溫差變大在今年彰化12月就超過17天；前年只有3天，去年整整多了14天、溫差超過10度，這個絕對會造成產量下跌，所以短期來講，再怎麼因應，氣候的變化永遠超乎想像。
陳吉仲表示，像我們認為過年後需求下跌，天氣變好吹南風，溫度回溫雞蛋供應會更充足，結果也無法預測上周六開始寒流再一波的影響，所以導致生產數量當然受影響；採取的措施，包括緊急專案進口，當然不希望進口，但最後為了穩定供需，才會在1月中下旬採取進口，前面做這樣產銷調節措施。
他說，不管這次短期或市場機制或過年間價格穩定，都是農委會做的決定，當然承受所有一切外界的批評，更重要的是，不可能讓這樣情勢持續發生，那就太不負責，後續冷鏈，跟所有通路契約合作等改善計畫更會提出來。
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