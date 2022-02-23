北捷環狀線「最後一塊拼圖」 東環段今通過環評初審

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台北捷運環狀線。本報資料照片
台北捷運環狀線。本報資料照片

北捷運環狀線「最後一塊拼圖」東環段今天第三度進入環評初審，東環段計畫區域雖未發現特殊生態系，但工程沿線經過不少民宅，且目前空品已經到達「法規標準敏感點」，環評委員要求加強空汙減量措施，另確保300株移植喬木要有五年以上存活率，建議通過初審，將送環評大會審查。

北捷東環段與環狀線第一階段、北環段、南環段銜接，行經之處涉及內湖區、南港區、信義區、文山區、松山區、中山區，起點為捷運北環段（劍南路站）尾軌後方，終點與捷運南環段動物園站銜接，全線採地下化方式興建，全長13.25公里，共設10座地下車站及一座地下機廠。

環評委員關心此案生態、地景變化，北捷指出，東環段是在既有市區道路下方布設，且路線以潛盾方式通過，應不影響沿線生態，捷運站、機廠區域並無調查到稀有植物或受保護樹木，不會遭到移除。

北捷表示，整體計畫仍必須移除300株喬木，最多為榕樹、小葉欖仁、樟樹、楓香等，承諾每半年調查移植存活率一次，若移植死亡將以一比二的比例補植。

環評委員要求說明，東環段施工期間對於沿線住戶空品、揚塵影響，北捷表示，此計畫施工區域都位於台北市都市區，施工範圍有限，可同時運轉的機具數量、裸露面積也有所限制，工區裸露面會覆蓋降低揚塵影響，也會加強道路洗掃降低空汙。

環評委員最後建議通過此案，但沿線空氣汙染物增量已接近法規標準的「敏感點」，必須評估加強汙染防制措施；300株移植喬木保活年限至少5年，並研提具體都市生態改善措施等。

北捷東環段與環狀線第一階段、北環段、南環段銜接。圖／取自環說書
北捷東環段與環狀線第一階段、北環段、南環段銜接。圖／取自環說書

環評 北捷 捷運環狀線
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