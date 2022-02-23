中橫便道被巨石砸毀 搶在228連假前搶修讓小車通行

台中和平區中橫便道本月21日有巨石掉落，砸毀橋梁橋面和鋼樑結構，道路中斷，因梨山地區居民需求，公路總局谷關工務段將冒雨搶修，預計在228連假前恢復小型車輛通行。

公路總局谷關工務段長呂正安表示，目前已積極調度廠商進場施工，今天山區仍下雨，工務段人員已和廠商在現場，將冒雨搶修，先在受損橋面鋪鋼板，先供小型車輛通行，希望施工單位能趕在2月26日下午完成初步的搶通。