中橫便道被巨石砸毀 搶在228連假前搶修讓小車通行
台中和平區中橫便道本月21日有巨石掉落，砸毀橋梁橋面和鋼樑結構，道路中斷，因梨山地區居民需求，公路總局谷關工務段將冒雨搶修，預計在228連假前恢復小型車輛通行。
公路總局谷關工務段長呂正安表示，目前已積極調度廠商進場施工，今天山區仍下雨，工務段人員已和廠商在現場，將冒雨搶修，先在受損橋面鋪鋼板，先供小型車輛通行，希望施工單位能趕在2月26日下午完成初步的搶通。
山區持續下雨，谷關工務段人員本月21日巡查時發現，中橫便道17.1公里的橋梁遇到落石砸下，數噸重石塊從百公尺山上掉落，砸中橋面，造成橋面破損，數噸重石塊也卡在路中，交通中斷，往返梨山和谷關民眾，需改走台21線，接埔里14甲合歡山，再轉台8線；目前路面巨石已裂解清除，希望近日內搶修恢復小車通行。
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