恆春半島原生小黑豆大翻身 有機+產銷履歷像支魔法棒

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
農糧署今天與恆春農會合辦產銷履歷黑豆促銷會，農會以「掛保證」的生產履歷認證小黑豆，開發豆漿和小黑豆入味的多道美味料理。記者潘欣中／攝影
農糧署今天與恆春農會合辦產銷履歷黑豆促銷會，農會以「掛保證」的生產履歷認證小黑豆，開發豆漿和小黑豆入味的多道美味料理。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春半島的原生種黑豆，在食安意識抬頭、農糧署攜手農會推廣「掛保證」的有機、生產履歷認證和補助激勵下，耕作面積從10年前80多公頃已增至300公頃，農會還開發醬油、豆漿、茶包等加工品和養生料理，年產值近億元；農糧署今天與恆春農會合辦產銷履歷黑豆促銷會，副署長姚志旺說，原本被當綠肥、不起眼的小豆子，在推動有機、產銷履歷和研發加持下，已變身一粒粒「黑金」。

「有機農業像支魔法棒！」滿州農會總幹事陳清木說，恆春半島原生種小黑豆以前多是當綠肥用，少拿來食用，13年前上任後發現有別於他地黑豆，雖然小但顆粒晶瑩剔透，光澤明亮，經查富含花青素、高蛋白和低熱量，甚於一般黑豆，加上在地氣候及地形，適合不用化肥及農藥的有機栽植，開展有機栽植的復耕及加工計畫，目前面積達270公頃，透過研發讓它聲名遠播，大幅提升經濟附加價值，農會保證收購每台斤83元，比早年不到10元好太多。

「政府輔導和補助也功不可沒！」恆春農會總幹事林順和說，農糧署4年前在恆春半島推動農業生產安全可溯源化的有機和產銷履歷認證，在既有的龍水有機米外，雜糧部分，農會開始推原生小黑豆和胡麻的產銷履歷認證，農民未進入有機耕作前，可先選擇安全用藥、可溯源的產銷履歷，漸進式推動有機；驗證費用補助三分之二、環境補貼每公頃1萬5千元及設施設備、資材等，對有意轉型的農民是誘因。

農糧署南區分署長羅正宗說，恆春半島獅子、枋山、車城、牡丹、恆春、滿州6個鄉鎮，在台灣最南端連成一個區帶，是落山風下的生命共同體，在地農友秉持農業永續經營，運用恆春半島特有的落山風等自然資源，發掘有機友善環境發展的潛力，在地農會輔導恆春半島成為有機半島，已輔導取得有機572.17公頃、友善360.79公頃。農糧署補助產銷履歷外，有機的補助更好，包括補助驗證費用90%、維護生態保育奬勵每公頃3萬元，另有機轉型期還有最長3年的生產補貼。

產銷履歷 恆春 農會
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