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罹患「癌王」胰臟癌半年恐奪命 但醫揭仍有轉機

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌。圖／南投醫院提供

資深藝人巴戈因胰臟癌病逝，讓各界關注發生率與死亡率幾乎畫上等號的「癌症之王」胰臟癌，但醫師表示，胰臟癌的死亡率雖高，但並非沒轉圜餘地，只要提高警覺，並透過基因檢測等訂定合適治療計畫，就算是胰臟癌也仍有轉機。

南投醫院指出，胰臟癌為2020年國人十大癌症死因的第7位，雖非第一名，但因發生人數幾乎等於死亡人數，而被稱為「癌症之王」，除了巴戈，蘋果電腦創辦人史蒂夫‧賈伯斯、世界三大男高音之一盧洽諾·帕華洛帝也皆因胰臟癌病逝。

該院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌說，因胰臟位在後腹膜腔，位置較隱密，若胰臟病變長惡性腫瘤，因症狀較不明顯，甚至無感，或是症狀與腸胃道疾病類似，而容易被忽略，所以被確診時多已晚期，導致治癒率大幅降低。

由於確診胰臟癌後的5年存活率不到5%，甚至確診時多已是晚期，因此從診斷到離開，恐不超過半年，讓不少患者或家屬感到絕望，但並非沒轉機。

洪表示，手術是胰臟癌最主要的治療方式，但在治療前可透過基因檢測，確定有特定的細胞基因突變或缺陷後，訂定合適治療計畫，安排免疫或標靶治療，而在化療與手術搭配下，提高治癒率，不少患者在治療後仍擁有良好的生活品質。

該院腸胃科醫師黃仲岐則提醒，胰臟癌大多數為個別發生，家族性遺傳不到1成，而其主要危險因子是「抽菸」，無論一手或二手菸，其次是「肥胖」；另有5%是因為慢性胰臟發炎；若為高危險群，或出現食慾不振、體重驟降、上腹痛、背痛及黃疸等症狀時應提高警覺就醫，藉由專業醫師檢查診斷，達到早期發現並治療。

醫師 癌症 基因
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