子弒臥床母悲劇 家總籲加速找「高負荷家庭照顧者」

桃園市一名42歲男子，疑似不堪長期照顧臥床病母及失業的經濟壓力，日前持枕頭悶死母親。中華民國家庭照顧者關懷總會呼籲，長照2.0服務目前進入「深水區」，須盡快找出45%仍未受長照服務的「高負荷家庭照顧者」，整合社安網、長照、家照服務系統，主動關懷及優先提供長照資源。

目前全國約80萬失能、失智、身心障礙者，根據衛福部統計，約55%已接受長照2.0服務評估或服務，但仍有45%置身長照服務系統外，其中不乏獨力照顧、沒有替手卻未拒絕任何外援的「高負荷家庭照顧者」，尤令人擔心。加上社安網過去擅長處理兒少高風險家庭，對高齡家庭照顧問題較陌生，需要長照服務體系、家庭照顧者支持據點後援。

家總副主任張筱嬋指出，桃園市這名個案是典型的高負荷家庭照顧者，因父親早逝，身為獨子需扛照顧壓力，雖媽媽娘家偶爾可接濟，但對兒子來說，無法工作、沒有社交、無抒發管道等，個人正向感較低，遇到事情解決能力、壓力任性不佳，長照資源、社安網應該優先服務這類家庭。

家總提出四項呼籲，包括：一，加強各縣市社安網對高負荷家庭照顧者的評估與處遇能力。二，各縣市長照服務體系應針對具風險性的「高負荷家庭照顧者」優先給予長照資源。三，各縣市家庭照顧者支持據點應提供密集關懷服務，解除三個月個為期的不合理規定。四，各縣市政府應針對轄內重大照顧悲劇事件進行檢討，並公布改善報告。

張筱嬋指出，全國共有114個家照據點，依現行規定，家照據點介入家庭提供服務，社工需在3個月內需媒合家庭使用長照資源、跑行政申請流程，若期限到但尚未完成申請長照服務，恐被迫結案。

「像是老老照顧者會擔心，為什麼讓外人進來我家，社工必須花很多時間溝通、說服長輩使用長照資源減輕壓力，但3個月真的不夠。」張筱嬋直言，家照據點已相當貼近一線家庭照顧者，工作時間卻不斷被壓縮，好不容易建立與家屬信任，卻因制度導致介入失敗，許多照顧者全年365天無休，沒有替手、身心壓力極大，有疾病也無法就醫，恐造成社安網破口。

家總自民國99年即針對照顧悲劇事件統計，發現13項高風險因子，包括曾有家暴情事、照顧者曾有自殺意念、沒有照顧替手、照顧者本身是病人、照顧失智症者、照顧精神障礙者、照顧兩人以上、高齡照顧者、申請政府資源但不符資格、外籍看護工空窗期、男性照顧者等。民眾可致電家庭照顧者關懷專線0800-507272或上網搜尋各縣市114處「家庭照顧者支持服務據點」尋求協助，共同守護家庭照顧者，或可上家總官網搜尋「照顧悲劇事件簿」。