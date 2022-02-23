台中歌劇院幕後英雄開金嗓圓夢！暖助3社福團體

承包台中國家歌劇院興建工程的麗明營造公司，董事長吳春山曾許願，落成後要在裡面辦音樂會、幫助弱勢，夢想一一實現，後天登場的「寶島弦情─惜情的春山．傳唱台灣愛」音樂會，票房收入要捐贈公益，為連日來的雨勢與低溫帶來一股暖流。

吳春山指出，「寶島弦情─惜情的春山．傳唱台灣愛」音樂會後天將在台中國家歌劇院登場，由他與台灣梧桐弦樂團合作，麗明營造獨家贊助，票房收益將全數捐給台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會等3個社福團體。

世界第九大地標建築台中國家歌劇院，無梁柱的曲牆建築工法興建難度極高，被稱為史上最難蓋建築，吳春山說，由日本建築師伊東豊雄設計的無梁柱曲牆建築工法是全球第一次被設計出來的，因為都沒人做過，工程流標5次。麗明營造承接後，研發出多項專利工法，花5年蓋好，更吸引各國專業人員前來取經，提升台灣營造工程的能見度。

吳春山說明，台中國家歌劇院2014年外部鷹架卸除後，他曾許願落成後要在裡面辦音樂會、要幫助弱勢，去年麗明營造25周年慶，平安夜在國家歌劇院辦感恩音樂會，他登台獻唱2首歌曲圓夢。後天登場的公益音樂會他特別演出，將獻唱多首經典台語老歌。