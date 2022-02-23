影／一連5天雨勢不停 大湖草莓災損逾五成

連續多天雨勢不斷，苗栗縣大湖地區的草莓栽培已受嚴重影響，許多草莓園出現水傷、爛果，大湖地區農會估計損害普遍達到5成以上，有的草莓園甚至高達8成，228連假即將到來，原本農民期待迎接大批採果人潮，不料一連5天的雨勢造成草莓嚴重災損，農民叫苦不迭，連假期間可供採果的數量可能也大受影響。

大湖地區向來有「草莓王國」美譽，是全台草莓栽培重鎮，栽培面積有400多公頃，目前正值二期花結果期間，原本應是生產數量最高、品質最佳的一期，不料卻碰上這場雨災，大湖鄉長胡娘妹、大湖農會人員上午也到草莓園了解災損情況。

農會表示，大湖近年栽培的草莓品種以香水系列為主，草莓生產主要有3期，二期草莓開花、結果率都是最高，品質也最佳，今年二期開花較往年晚，許多農民也因此延緩採果，原本期待228連假時有更大、更佳果粒供遊客採摘，不料雨勢一波波，許多草莓園都受雨災，一些草莓落果後，因找人手清理不易，腐爛的果粒持續發霉，黴菌透過空氣傳播，災情益發嚴重。

胡娘妹表示，鄉內草莓園目前仍以露天為主，往往因雨勢造成災損，草莓是大湖鄉的重要特產及農民的經濟命脈，希望縣府、農業改良場及農糧署等單位針對這次草莓災損實勘，及時提供農業天然災害救助。