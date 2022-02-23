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門諾醫院獲贈子抹檢查車 守護東部婦女健康

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院子宮頸抹片檢查車內部隱密、舒適，讓婦女朋友安心接受檢查。圖／門諾醫院提供
門諾醫院子宮頸抹片檢查車內部隱密、舒適，讓婦女朋友安心接受檢查。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院自2009年起，開啟抹片篩檢巡迴醫療服務，協助超過3萬名婦女完成子宮頸抹片檢查。由於巡迴車已使用12年，車輛老舊需汰換，1名中獎人委託台灣彩券，連同應柴秀珍基金會及中國信託慈善基金會，集資捐贈1輛新的抹片車，繼續守護東部婦女健康。

子宮頸抹片檢查是早期發現子宮頸癌最簡便有效的篩檢工具，有感於花蓮地形狹長、交通不便，門諾醫院深入社區、部落，每年超過120場次的篩檢，提供偏鄉婦女就近且隱私的檢查。

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，由2011年至2019年的統計資料顯示，門諾醫院子宮頸抹片巡迴車已協助超過3萬3800位的社區婦女完成定期篩檢，其近5年的篩檢中，發現有280位的受檢婦女罹患子宮頸癌，並透過醫院團隊轉介治療。

抹片車已使用12年，不僅底盤舊損，也因發電機組損壞運作不穩，導致無法順利出勤。門諾醫院自去年底提出汰舊換新的構想，很快便獲得台彩公益基金會、中國信託慈善基金會以及應柴秀珍女士紀念基金會的支持，共同捐贈1輛子宮頸抹片檢查車。

台灣彩券董事黃志宜表示，中獎人本身是長期關注門諾醫院的捐款者，得知醫院有這項需求後，立刻捐出150萬元協助汰換，期盼透過醫療團隊的努力，將這份溫暖傳遞給更多的女性朋友。

門諾醫院指出，許多婦女常因上班、害羞、沒時間或不喜歡到醫院等因素拒絕檢查，錯失早期發現早期治療的黃金期。子宮頸抹片檢查車不僅移動迅速，兼顧安全、舒適與隱私，篩檢服務的範圍由醫院深入社區，呼籲女性朋友定期篩檢，照顧自身健康。

花蓮門諾醫院獲台彩公益基金會、中國信託慈善基金會及應柴秀珍女士紀念基金會支持，捐贈1輛子宮頸抹片檢查車。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院獲台彩公益基金會、中國信託慈善基金會及應柴秀珍女士紀念基金會支持，捐贈1輛子宮頸抹片檢查車。圖／門諾醫院提供

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