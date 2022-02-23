新診所要設無障礙廁所有醫生反對 身障盟發連署盼對話

衛福部兩個月前預告「醫療機構設置規範」修正草案，要求新設立診所必須設立無障礙友善廁所，引發基層醫師強烈反彈。中華民國身心障礙聯盟今與多個社福團體召開記者會，並連署28個團體表達支持衛福部修法，將造福國內400名高齡者及120萬名障礙者，也期盼與醫界更多對話取代對立。

該修正草案規定，300平方公尺（90坪）以下的新設立診所需設置無障礙通道及友善廁所。針對友善廁所，中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘認為，廁所不需要動到任何設施設備或敲牆挖地，只需要裝雙側扶手於馬桶兩邊，扶手每支約2000至2500元，成本不高，但可增加支撐點，對下肢無力、行動不便的高齡者和陪病家人有極大助益。

無障礙通道建置，更能提升友善就醫環境。劉金鐘表示，有些輪椅族想看牙醫，距離家2、3分鐘的牙醫診所「進不去」，得大老遠跑到8公里外的醫院就醫。中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，如果診所進不去，就宛如不存在，期盼基層診所能支持修法。

去年身障盟與台北市醫師公會合作的友善診所推動，自發性參與的50多家診所合作中發現，其實只要投入一點點的設施改善，就能讓病人更安心、有尊嚴的看診，没有想像中的高成本和施工困難，基層醫師也有機會為更多鄰居就近看診。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，高齡化社會將來臨，預估已有400萬名高齡者與失智者，尤其老人家最怕跌倒，若廁所沒有設置扶手，擔心發生危險，期待新設診所能創造友善環境，且讓長輩就近就醫。

中華民國視障者家長協會秘書長藍介洲指出，國內300平方公分以下醫療院所佔93%，比例相當高，衛福部積極推動「醫療分級」，希望小病到診所就醫，國內有120萬名身障者及400萬名高齡者，訴求就是「進得去診所」，且就醫常常需等待，有上洗手間需求，支持衛福部修法，未來新設診所需有無障礙廁所、空間。

身心障礙聯盟與各連署團體，自上週開始依序拜會立法院的國民黨、時代力量、民進黨、民眾黨等各黨團，說明自去年修法討論過程，各界包含醫師公會代表都曾參與並表達意見，草案已是各方共識；現階段需傳達正確訊息，並持續溝通支持實行；立法院各黨團代表會中都表示，理解新診所設置友善設施的必要性，也願提供更多溝通機會來化解歧見，協助推動。

劉金鐘指出，相信醫師行醫助人、不分對象的本心，會持續與醫師估會代表溝通，若想設立但不知如何改造的診所，只要在規劃時有諮訽輔導的需求，障盟願就過去數十年無障礙改造的經驗，提供技術指導協助。呼籲醫師主動提出需求協助，鼓勵舊制診所跟隨，逐漸提升就醫普及性與可近性，做好雙贏準備。