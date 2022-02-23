東琉線爆「代駕」航港局調查出爐 沒收船員手冊3個月

日前有民眾在地方社團臉書上爆料，指屏東縣東港往返小琉球的「東琉線」交通船，竟在海上航行時讓不知名人士學習駕船，還一邊嬉鬧，不顧乘客安危，引發熱議。根據本報掌握，交通部航港局已完成調查，確定沒有讓乘客代為操作，不過因為航行中讓乘客任意進出駕駛艙，將「收回船員服務手冊3個月」作為處分。

航港局長葉協隆受訪時強調，生命安全很重要，航安是很嚴肅的事，讓民眾進入駕駛艙，是很不應該行為，所以會收回船員手冊三個月，也會督導業者，讓其他業者有所警惕。已請同仁了解其他船有沒有類似情形，東琉線是很重要航線，會持續要求及宣導。

事發後，航港局就表示，有關東港至小琉球航線的客船業者「泰富國際輪船股份有限公司」所屬客船，於航行中疑似非由船員操作航行情形一案，已立即要求泰富輪船公司說明，並提供相關事證資料供專人調查了解，若確有違規事宜，將依規定裁罰處分。最重可收回船員服務手冊3個月到5年。

航港局今天證實，調查結果已出爐。經調閱該船影像檔資料，並參閱網路影片，該案發生於2月3日由方姓船長駕駛泰富1號，航行中確實仍由方船長親自駕駛，非由該乘客代為操作。

航港局說，經查證雖未有非船員人士冒名頂替船長執行職務，但駕駛艙屬於船舶管制區域，實際航行中卻讓乘客任意進出，並與乘客閒話交談，恐未全神貫注執行駕駛職務而影響航行安全，不符合船員法第25條之2規定，已於2月15日依同法第80條處收回船員服務手冊3個月。

航港局強調，該案非以最輕降級處分，而以較重收回船員服務手冊3個月處分。處分後，該船員將完全無法工作，需要另聘其他船長才能航行。至於後續該員會不會申訴，尊重他的權益。

那會對泰富公司進行甚麼處置？航港局說，後續泰富國際輪船公司已針對船員加強內稽訓練，確實管理，並制止一般乘客進出駕駛艙，以維護航行安全。

航港局說，已函請該公司要求強化內部管理，未來也將會不定期查核業者改善情形，並宣導所屬船員不得再有違失事件發生，如有類似案件再次發生，針對船員部分將會加重裁處。最重收回船員手冊5年。