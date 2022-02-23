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家附近玩山泉水女童突鼻血流不止 竟是鼻蛭在作怪

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫師林廉捷提醒，若有經常性流鼻血或鼻部搔癢、有異物感，應立即就醫。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫師林廉捷提醒，若有經常性流鼻血或鼻部搔癢、有異物感，應立即就醫。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮1名余姓2歲女童連續2周無緣無故流鼻血，以為是小孩鼻黏膜脆弱，沒想到媽媽在幫女童洗澡時，發現她的鼻孔內有黑頭鑽動，經慈濟醫院內視鏡檢查確認是2公分的鼻蛭在作怪。主治醫師林廉捷提醒，若有經常性流鼻血或鼻部搔癢、有異物感，應立即就醫。

慈濟醫院耳鼻喉科醫師林廉捷指出，這名余姓女童家附近有山泉水，疑似玩水時沾染到幼蟲，但因年紀太小，無法清楚表達鼻子有異物感，不但一直揉又間歇性流鼻血，家人後來發現女童鼻孔有黑蟲，才趕緊送到慈院急診。

因考量女童年幼，醫師安排全身麻醉，發現鼻蛭在下鼻道與中鼻道間游走，在噴了麻藥後，便在下鼻道停住，順利取出。

林廉捷表示，醫院每年有10件左右的鼻蛭病人就醫，年齡層分布從2歲到80歲都有，去年10月間還同時有3位病人求治，感染原因主要是接觸到溪水、河水等戶外水源。

經驗裡鼻蛭較常出現在中鼻道或下鼻道，但也曾發現鼻蛭寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍等黏膜覆蓋部位，甚至出現在咽喉部，導致人體長期咳血。

林醫師說，儘管夏天因民眾喜歡到溪邊玩水消暑，發生鼻蛭感染的病人較多，但是若工作地點在山邊、溪邊，或生飲山泉水、洗臉也容易感染鼻蛭。曾有1名70多歲的病人，只是在溪邊砍材，疑因手摸到溪邊幼蟲後再摸鼻子，鼻蛭就跑到鼻子裡面，幸好他過去有經驗，馬上就醫未釀禍。

醫師在余姓女童鼻腔裡發現2公分長的鼻蛭，確認是女童流鼻血的主因。圖／花蓮慈濟醫院提供
醫師在余姓女童鼻腔裡發現2公分長的鼻蛭，確認是女童流鼻血的主因。圖／花蓮慈濟醫院提供

醫師 慈濟
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